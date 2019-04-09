【職場心理】諸事不順如何應對？　認識丹麥「Pyt」生活態度減壓

北歐是世界上最幸福的國度之一，丹麥「Hygge」小確幸、瑞典的「Lagom」不多不少剛剛好、瑞典的「Fika」一起喝咖啡的休憩時間等，都是不少人學習的生活態度。近來，丹麥興起另一個受歡迎詞彙「Pyt」─ 一種應對壓力的健康思維。

丹麥是世界上最幸福的國家之一，最近「Pyt」被丹麥人評為最受歡迎的詞語，提醒人們退後一步，放手繼續前進。（GettyImages/VCG）

試想像，趕上班的時候，你不小心在廚房裏打碎了玻璃杯，或是搭地鐵下車時，有人一個箭步撞開你，令你的文件散落一地，在這些「黑仔」時刻，你可能會在心裏怒罵粗口，發洩不滿，不過，這些負能量隨時愈積愈多，令你的心情持續鬱悶。

「Pyt」的核心思維是接受和重新設定，用作提醒人們退後一步，放手繼續前進，而非指責自己或身邊的人。例如你約會遲到了，但前面的車開得非常慢，那一刻便會很容易將怒氣遷於對方身上。有研究指出，當我們透過指出某人的無能或性格不佳來解釋其行為時，我們會感到更憤怒。

一位丹麥商界領袖認為，知道何時在工作中說「Pyt」可以帶來更高的工作滿意度。（GettyImages/VCG）

Pyt的意義：別被麻煩事纏繞

通過說「Pyt」，你決定不讓不受自己控制的事情影響情緒，像水過鴨背，毫無影響。你也可以利用其他策略，例如考慮情境限制，可能是司機生病，或思考事情在兩小時、兩天或兩周內會否還是個問題，如果沒有，那為甚麼要因為一時間的不順利而破壞心情呢？

「Pyt」沒有確切的英文翻譯，比較像是「唔使擔心啦」、「係咁架啦」、「噢，咁好啦」等反應，鼓勵自己和他人不會因日常的輕微挫折而陷入困境，有助減輕壓力。有研究表明，當日常麻煩愈少，我們便會愈快樂及長壽，重點是你用甚麼心態看待麻煩事。

透過瑜伽、冥想等方式，可以令人疏理思緒，沉澱內心，重整個人心態。（GettyImages/VCG）

如果你的情緒總是很繃緊，可以嘗試做瑜伽、運動、寫日記、畫畫等方式來舒緩，嘗試找一個屬於自己的「Pyt」按鈕。丹麥教師使用這個方式教學生如何放手，發現它可以幫助孩子應對較小的挫折，例如「我輸了遊戲」或「我找不到最喜歡的鉛筆」等，令他們了解很多事情都不是完美的。

有研究指出，完美主義與憂慮和抑鬱有關，同時，自我同情和社會支持有助防止完美主義導致的負面結果。近年來，「Pyt」按鈕在丹麥成年人中越來越受歡迎，當說「Pyt Pyt Pyt」和「深呼吸」時，一切都會變好。當然，受到很大的委屈時，你不應用「Pyt」迫自己接受；當你要承擔責任時，亦不應該以此來逃避，用作無所作為的藉口。

（資料參考：Ladders）

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