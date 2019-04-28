【職場健康】萬寶路製造商推保險計劃　戒煙者折扣高達5成　

吸煙對身體的影響人人都知道，可是，要戒掉煙癮亦非易事，不少打工仔在壓力大時都會放「煙break」減壓。煙民煙癮大，最大受益者當然是香煙公司，持有萬寶路和百樂門香煙的菲利普莫里斯國際公司（Philip Morris International）竟然反其道而行，推出Reviti保險計劃，為英國戒煙人士提供保險折扣，似乎希望在保險市場分一杯羹。

煙草巨頭用保險折扣吸引煙民戒煙，看似自相矛盾，實際上開拓另一門保險生意。（資料圖片）

由菲利普莫里斯國際公司（Philip Morris International）推出與Reviti保險計劃，該保險計劃每月5英鎊（約50港元）起，轉用電子煙的人將獲得2.5％的保費折扣；如果吸煙者改用菲利普莫里斯的加熱煙草裝置三個月，他們將獲得25％的折扣；完全戒煙和尼古丁的顧客可享受高達50％的折扣。

Reviti行政總裁Daniel Pender（丹尼爾彭德）在聲明中表示，「現在是保險業務趕上客戶的時候了。我們提供的人壽保險產品對於Reviti和我們的客戶來說是雙贏的，他們獲得了有競爭力的保費，並且在我們的幫助下，獲得了更好的生活方式。我們可以幫助數百萬從未買過人壽保險，以及因此計劃而開始改變生活方式的人。」

菲利普莫里斯國際行政總裁Andre Calantzopoulos希望公司有一天能停止銷售香煙。（Gettyimages／視覺中國）

菲利普莫里斯國際公司行政總裁Andre Calantzopoulos（卡蘭佐普洛斯）表示，他希望公司有一天能停止銷售香煙，「顯然，這對公共健康和吸煙的人都有意義，但同時對我們的股東來說也是有道理的，因為保險產品受益於較低的消費稅和更高的利潤。這就是為什麼我們朝著這個方向前進，愈快停止銷售香煙對所有人來說都是更好的。」

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O