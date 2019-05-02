【職場故事】同事夾唔嚟　切忌起衝突　教你謀取共識、轉嫁責任！

朋友可以選擇，但工作上的拍檔就不能選擇。在職場打滾，難免要「拍住」其他同事一起工作。遇着「啱嘴形」的拍檔，大家每天上班哈哈笑笑又一天；但如果不幸運地遇着「唔啱嘴形」的拍檔，則每天都戰戰兢兢，度日如年。今天半宅職薯想和大家分享一個職場故事，和大家分享如果遇着「唔啱嘴形」的拍檔時應該如何自處。

話說小薯A的工作是兩個人一組，和另一位同事大家相依為命，憑着默契一起工作，一直合作無間。但幾個月之前公司卻換了另一個長期拍檔，令原本快樂的辦公室生活來了一個180度的轉變。

新拍檔小薯B雖然不是那種自私自利，只顧自己的人，但性格和做事方式就是和小薯A夾不來，亦因此而衍生了大量矛盾以及為了互相溝通所製造出來的不必要工作量。經過大半年的磨合，最後小薯A都覺得不能和小薯B「拍住做嘢」，只可惜小薯A心知道公司人手緊拙，要調職基本上是沒有可能，所以不想把問題向管理層揭開，以免造成向對方下戰書的誤會，令以後大家一起合作更加困難。

遇着「啱嘴形」的拍檔，大家每天上班哈哈笑笑又一天；但如果不幸運地遇着「唔啱嘴形」的拍檔，則每天都戰戰兢兢。（GettyImages/視覺中國）

在進退兩難之際，小薯A突然想通了一點：既然自己不想和小薯B「拍住做嘢」，想必小薯B也這樣想，只是不好意思說出來。為了解決這個困局，小薯A決定做主動，試探一下對方的心思。在一個不經意的情況下，小薯A問小薯B：「不知道你有否考慮過轉去公司其他崗位呢？」小薯B聽到之後第一個反應是錯愕，但很快便領會到小薯A的意思，來一個故作不經意的回答：「有時都會這樣想。」。

小薯A見對方反應正面，心中暗喜，乘勢再追問：「不知道公司有沒有規矩是定時輪替與不同人拍檔的呢？」說到這裏，小薯B已經知道小薯A的心意，正所謂「畫公仔唔使畫出腸」，小薯B巧妙的回應：「真的不知道呢，不如等一會一起去問一下經理。」

向管理層反映問題才能解決同事之間個性不合的問題。（GettyImages/視覺中國）

結果兩個小薯便找一個適當的時機，一起向管理層提出調職的建議。雖然管理層無法即時作出調動，但這種事先張揚的方式，已經把責任由兩個小薯身上轉移到管理層的肩膊上，為兩位小薯在往後工作表現不合理想時製造了一道護身符——「我們已經事先聲明無法與對方作拍檔，若然工作效率差，勿開罪於我們！」

結語

遇着「唔啱嘴形」的隊友確實比拍着豬隊友更加辛苦。當大家退後一步想，其實管理層也有責任作出適當安排，確保下屬之間合作無間，與其和「唔啱嘴形」的隊友在工作上「互片」，倒不如站在同一陣線，一起向管理層反映問題，將事情從根本去解決。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「遇着「唔啱嘴型」拍檔 小薯應如何自處」​】

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