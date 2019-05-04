【職場健康】坐得耐會變薯仔？　治癒系App搞笑紀錄久坐時間

「梳化薯仔」形容長時間攤在梳化邊看電視邊吃垃圾食品人士，對於越來越忙碌的現代人，大家可能未必有空時時攤在梳化，也可能是hea在「辦公椅」，這可能是新品種的「梳化薯仔」。

如果你是某一品種的「薯仔」，抑或是健身狂人，想要瞭解自己每天到底「坐」了多長時間，這款久坐追蹤 app 都值得一試。

坐太耐會變薯仔

這款Couch Potato app的用法非常基本，甚至比市面上一般的「番茄計時」和「Forest 專注森林」時間管理 app 要更簡單得多，不需要設置任何目標時間。

進入app後只有一個動作，就是授權手機的「運動與健康」許可權。完成授權後，就可以放在後台不用管了。

在人機不分離狀態下，Couch Potato 可以顯示、記錄使用者每天「坐」的時候，並用薯仔及其梳化的等級「形態」表現出來。

坐的時間越長，薯仔生得越快，梳化款式越來越豐富。例如，等級變高後，薯仔開始「發芽」，梳化開始有靠背，單人梳化變雙人梳化、三人梳化。

梳化電商開發的產品

記錄「坐」的時間，養養薯仔以外，這款 app 可以說沒有其他功能了。

如此佛系的一個久坐追蹤 app ，其實是一個梳化電商推出的產品。記錄每天坐的時間，把薯仔升級可以獲得一些購買梳化的折扣。

如此佛系的一個久坐追蹤 app ，其實是一個梳化電商推出的產品。記錄每天坐的時間，把薯仔升級可以獲得一些購買梳化的折扣。（App內截圖）

雖然一聽「久坐追蹤 app」就有種科技健康養生感，通過梳化薯仔生長來「提醒」用戶不要久坐，要適時適量運動。但從這個獎勵來看，app 的意圖似乎是推廣其他商品，讓用戶坐久一點，讓薯仔長起來。

當然，為了購買梳化折扣而刻意「久坐」的朋友，應該還是少數。長時間伏案工作，攤在軟梳化上，對脊椎健康非常不好。大家還是不要坐太久，讓你的梳化薯仔長得慢一點。

本作適用於 iOS 11.0 + 的 iPhone、iPad 和 iPod touch，完全免費。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：被這款 App 盯上，久坐沙發就會長土豆？】