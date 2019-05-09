日本女學生最希望加入的十間企業！ANA受歡迎到上榜兩次？

如今，日本女性在就業時更傾向於選擇哪些企業呢？此次日本相關媒體以13668名女學生為調查對象，就人氣就業企業進行了調查。

近日，日本厚生勞動省發表了關於「工作女性的實際情況」的報告。根據該報告的資料，2017年，日本共有2590萬名在職女性，佔總在職人數5819萬的44.5%。該比例逐年上升，與1990年37.9%相比增長了6.6%。可見日本有越來越多的女性走進社會。

如今，日本女性在就業時更傾向於選擇哪些企業呢？

▼▼此次日本相關媒體以13668名女學生為調查對象，就人氣就業企業進行了調查，排名如下（按圖放大）▼▼

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第一名是全日空（ANA），第二名是日本航空（JAL），這兩家企業在去年也同樣拿到了前三名，可見空姐等職業在女學生之間的人氣還是很高的。與航空公司相關的羽田機場、成田機場的後勤崗位也同樣名列前茅（第7名和第15名）。

第三名是明治集團（Meiji），同樣做甜食點心的樂天排名第9。第4名是JTB集團，第5名是博報堂，第6名是大日本印刷。第8名是存在感較為稀薄的金融企業大和證券集團，或許是因為發佈了女性員工錄用政策和縮減加班時間而引來了好評。

日本相關媒體以13668名女學生為調查對象，就人氣就業企業進行了調查。（日本通網提供）

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