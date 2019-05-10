【理財App】介面精美、操作簡單　大熱記帳App輕鬆分析消費習慣！

打工仔渴望財政自由，也會不停吸收理財技巧、秒訣、方法、App等資訊，卻往往礙於生活忙碌而無行實行。 利用好現代人最貼身的手機，理財App應是最容易入手的途徑。之前本頻道便介紹過數個理財App，記者便親身試用了其中之一Spendee一段時間，看看它是否能夠幫助打工仔理財。

記者承認自己是個顏控，Spendee的整體設計以綠白二色為主，顯得清新、活潑、好看，令記帳舒服起來。（Spendee網頁圖片）

1. 設計好看簡潔

是的，記者認為Spendee的首要優點就是設計好看，特別是就女生而言，因為畢竟很多人都是顏控，而記帳不免給人繁複又枯燥之感，要是一個理財App的操作介面夠賞心悅目，確可令事情愉快起來。Spendee的整體設計以清新的嫩綠色和白色為主，顯得活潑可愛。

此外，其操作介面亦簡潔易用：一進入App主要介面，就會看到底部一個突出的「+」號，點按下去就可以記錄每筆消費。「+」號兩邊是「Transaction」、「Overview」、「Budget」、「Setting」四大欄目，分別顯示了Spendee的三大特色功能。這種設計令功能顯得清晰、好看、直觀，亦令用家容易上手。

2. 記帳簡單

只要一按「+」號，用家就可以記下每筆消費。在這個版面中，用家只要基本輸入消費金額、消費種類、日期就可以了。（Spendee應用程式截圖）

記帳嚇怕很多人的一點是過程複雜、枯燥，但Spendee以很優雅便捷的方式幫用家解決這個困難。上述已提及只要一按「+」號，用家就可以記下每筆消費。在這個版面中，用家只要基本輸入消費金額、消費種類、日期就可以了。

Spendee本身預設了16項消費種類，包括食物、購物、娛樂、交通、家庭、教育、旅行、水電媒、工作、運動等等，涵蓋了生活的方方面面。如此一來，用家就無需煩惱這筆消費的分類，輕鬆一按就可以了。如果它本身的分類不能切合用家的需要，用家也可以自訂分類。

同時，每筆消費都可以設定為恆常支出，好處是省卻重複記錄工夫及提醒之用。記者就利用這個功能提醒自己每月交電話費、Spotify訂閱等等，好處是當自己有很多訂閱消費時，其實未必每個產品都用到，每次自動轉賬後其實都不知自己買了什麼，因此如有了這個作提示，便可取消不再使用的訂閱功能。

其實，收入、轉帳也是記帳的一部分，Spendee也可以包括此功能。開支旁邊就是收入和轉帳選項，同樣包括數個種類。有時，用家把金錢由一個戶口轉到另一個戶口，Spendee也可以記錄下來。

此外，Spendee的記錄功能非常強大，用家還可以輸入消費地點、相關照片、自動，甚至於記事欄輸入文字或創造tag，為這筆消費添加細節。tag功能很強大有用，下面會詳述。

3. 強大好用的Hashtag系統

用好hashtag系統，便可知道每筆消費的真正用途，並在Overview介面中找出在一個月內每個項目花了多少錢。（Spendee應用程式截圖）

Spendee內設hashtag功能，能將各項消費分類，形成一個非常強大好用的消費、收入項目追蹤系統。

以餐飲消費為例，記者創開設了breakfast、lunch、dinner三個hashtag，這樣做有三個好處。第一，能夠知道每個分類下，每筆消費的真正用途，畢竟只有「餐飲」的話，說明不夠清晰。第二，在分析消費習慣的Overview介面中，記者可以知道每月在早、午、晚餐分別用了多少錢，從而調整下個月的三餐分別的預算。如沒有hashtag，就只知自己每月用了多少錢在餐飲上，卻無法具體得知在哪裏吃多了。第三，在搜尋欄輸入hashtag，介面就會出現相關項目，記者就能夠得知該特定消費習慣的頻率，例如它提醒記者使用以來剪髮兩次。

4. 細緻的預算功能

Spendee提供細緻的預算功能。手機、電腦兩個平台都能使用。（Spendee網頁圖片）

單單記錄消費卻不分析，亦不配合預算的話，是無法達成省錢儲錢的目標的。所以，Spendee附有Budget介面，可以設定預算。其預算功能非常細緻，用家能夠設定預算的金額、時長、包含哪個「Wallet」的消費、預算種類等等。App會自動追蹤相關消費費項目，設定好之後，用家就能看到今個月還剩下多少錢可以使用，就此調整消費行為。點按入去，還能看到更詳盡的分析。

但要留意，免費版用家只要設定一個預算，想設定兩個或以上，就要付錢訂閱。

5. 每月報告

Spendee每月都會傳送用家一份報告，分析用家的消費和收入狀況。

6. 能設定多個Wallet及連結銀行戶口

用家甚至可以把Spendee和銀行戶口連繫起來，對應不同的Wallet。針對信用卡、儲蓄戶口的紀錄自動進行分析。（Spendee網頁圖片）

人會有多個銀行戶口，消費戶口也不只一個，現金、八達通、多張信用卡、電子錢包等等。針對此情況，Spendee允許用家設置多個Wallet，事實上，用家甚至可以把Spendee和銀行戶口連繫起來，對應不同的Wallet，針對信用卡、儲蓄戶口的紀錄自動進行分析。但要留意，免費版用家只要設定一個Wallet，多個Wallet及連結銀行戶口均屬於付費版功能。

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