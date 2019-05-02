【理財】畀首期、交電話費　調查：6成後生仔要靠父幹、慈母資助

雖然大多數年輕人將經濟獨立視為成功的標誌，但這個目標並不容易做得到。 金融公司美林（Merrill Lynch）與研究機構Age Wave早前對超過2,700名成年人進行調查，發現大多數受訪者（75％）表示「不再依賴父母便獲得經濟獨立」是「成年人」的重要指標，然而近6成受訪者卻表示，他們在生活上仍得依靠父母的經濟支援。

受訪的2,700名美國人中，有75％的人認為，在財務獨立之前都不算是成年人。（GettyImages/VCG）

據是次調查發現，大多數受訪者（75％）表示，不再依賴父母，獲得經濟獨立是「成年人」的重要指標，而所謂的經濟獨立概念，超過61％的人認為這代表有一份全職工作、30％的人說是擁有房屋、20％的人說是組織一個家庭。

不過，現實狀況是有8成年齡界乎18至34歲的早期成年人（early adulthood）表示，今天財務獨立比他們之前的幾代人更難實現，接受調查的嬰兒潮一代（1946年初至1964年底出生）中有70％的人也有同感。

學生貸款和其他債務是當今年輕人面臨的最大挑戰之一。許多調查受訪者承認他們正在努力解決學生貸款債務問題，當中36％的受訪者指自己需要償還貸款，又稱那些債務其實「不值得」的借貸。

金融公司美林（Merrill Lynch）和研究機構Age Wave的調查發現，不少美國父母正在幫助他們的成年子女支付電話費、租金，甚至房屋首期。（GettyImages/VCG）

美林銀行母公司美國銀行（Bank of America）的退休和個人財富解決方案負責人Lorna Sabbia表示，今天的年輕人正在遭遇比前幾代人更複雜的金融道路，迫使他們推遲生活里程碑，並將他們退休後的日子置於風險之中。

仍要依賴家人

18至34歲的成年人也在尋求家人的幫助，有58％的人表示，如果沒有父母的支持，他們將無法維持現有的生活方式。早期成年人接受家庭幫助的其他方式包括：

年輕人接受家人支援項目（按圖了解）：

1. 46％的人要靠父母協助交電話費（GettyImages/VCG）

然而，有趣的是，女性比男性更少需要父母的支持。在30多歲的成年人中，49％的女性獲得了父母的經濟支持，而男性則為62％。

實現財務獨立需要時間、紀律和承諾。年輕人應及早學習理財，如果你是月光族，更應訂立儲蓄目標，以及尋找削減開支的方法，或以經營副業等方式賺取更多錢。

（資料來源：綜合報道）

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