【理財】分析消費習慣、刪除一鍵付款　養成6大習慣儲錢不是夢

不少打工仔都希望財務自由，而財務自由的第一步，就是儲蓄第一桶金，畢竟利用投資、做生意等錢滾錢的被動式賺錢方式，也需要第一桶金啟動。不論你的人工有多少，也要儲蓄一定比例的收入。

不論收入多少，打工仔都應培養儲蓄習慣，加強理財知識。（GettyImages/VCG）

想快一點存到第一桶金，當然需要提高每月的儲蓄比例。不少專家提出的

「532存錢法」、「136分配法」等，收入儲蓄比率只有兩三成，以月入15,000的打工仔計算，每月只能儲最多4500元，需要接近兩年才能存10萬元。如果提高收入儲蓄比率至五成，甚至六成，可加快儲蓄步伐。

活用以下方法，說不定儲蓄可以更多：（按圖了解）

1. 【記下所有支出及收入】 你可以使用記帳App或Excel表格，記錄日常生活中的支出及收入，即使是金額少的開支亦不要怕麻煩記下來，在數個月後，你便會觀察到自己的開銷習慣，以及花錢最多的部分。如此一來，你便會清楚哪一方面需要作出改變。（GettyImages/VCG）

（資料來源：Ladders）

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