【中美貿易戰】反美情緒升級　內地企業禁員食麥當勞、用iPhone

中美貿易戰至今仍未達成協議，美國總統特朗普早前指啓動程序，對餘下3250億美元貨物加徵25%關稅，向中國展示強硬一面。Google亦遵從美國政府法令終止與華為合作，而晶片商Intel、高通、Xilinx和Broadcom也中斷跟華為交易，引起中國民眾反美浪潮。 近日網上流傳中國檢車站公告相片，內容要求員工必須一同抵制美國，禁用蘋果手機、禁吃肯德基、麥當勞等。

美國總統特朗普揚言不會與中國簽定「50-50」協議，即堅持不在不利美國的方向讓步。（GettyImages/VCG）

近日內地網傳一張江蘇省東海縣晶港機動車檢測站於本月16日發出的《關於停止使用和購買美貨的緊急通知》，這張引起網民嘩然的內部通知指中國在軍事、科技領域方面的發展令美國恐懼，如今美方掀起新一輪貿易戰，「國家興亡，匹夫有責」。為幫助國家打贏這場貿易戰爭，公司經過研究，決定所有員工要立即停止使用和購買美國產品。指令即日執行，如有違反立即開除。

江蘇省東海縣晶港機動車檢測站在16日發出《關於停止使用和購買美貨的緊急通知》，要求員工立即停止使用和購買美國產品，違者會被開除。（互聯網圖片）

公告列出5點要求，包括（按圖了解）：

禁用蘋果手機，建議使用華為等國產手機（資料圖片）

公告引起網民嘩然，有人說：「干脆把高官孩子拿綠卡的都抓回來」；也有人指「應該鼓勵中國人公開摔壞蘋果手機」、「中國肯德基、麥當勞，不是中資嗎？」、「先禁用電腦吧」、「不能用Windows」。

按圖了解其他網民意見：

不少網民留言諷刺機動車檢測站的做法。（微博留言截圖）

中美貿易戰對政治及經濟層面固然有很大影響，不過，每個人也有言論及人身自由，如果公司將事件上崗上線，企圖控制員工的私生活，便令人費解，畢竟僱主只是僱主，憑甚麼對員工使用及購買甚麼產品指手劃腳呢？禁止員工使用和購買美貨，除了向政府表達「忠心」形象外，實際上又有何意義？

（資料來源：綜合報道）

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