【求職攻略】CV冗長不對焦？　學習履歷斷捨離　剔走5項多餘資訊

求職者能否獲取面試機會，C V佔有相當重要的角色。不少打工仔為了將最好的一面呈現出來，將自己過往所有工作經歷、成就、興趣等鉅細無遺地列出CV上。可是，若履歷是過於詳細或是資訊過多，卻容易造成反效果，減低被HR選中的機會。

CV不是愈長就愈好，太長的CV反而會令HR沒有耐性細看，求職者應列出相關的工作內容及成就，突顯個人優點，方可突圍而出。（GettyImages/VCG）

不少履歷表專家均指，CV長度應維持在一至兩頁，而且可以一眼看到工作成就及技能等重點。打工仔往往在轉工時才臨急新增最近期的工作經驗，而且不會重新整理過往的資料，令CV愈加愈長，模糊焦點，難以吸引HR的目光。

商界專家Heather Monahan提供五個方法，教你如何進行CV「斷捨離」：（按圖了解）

1. 【檢查職稱】 求職者應檢查自己過往的職位，即使是在同一間公司工作，亦有機會更改職稱，記得更新。另外，針對工作經驗較多的打工仔，如果曾做過十多份工作，在申請新的工作時，應重點列出相關的工作便可，以免混淆視線。（GettyImages/VCG）

（資料來源：Ladders）

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