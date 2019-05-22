【求職攻略】Expected Salary拉鋸戰？　先要搞清「真正」起薪點

【面試教室】每次申請職位空缺，見到要填expected salary都不禁汗顏。好像要和HR「捉心理」，填得高過HR心意，怕連面試機會都沒有；填得過低，又怕最後薪金比自己期望低，自己做得不開心。甚至有人因為expected salary過低，僱主根本不面見！到底為什麼？那expected salary又應該怎麼填？看下面解釋吧！

有誠意的求職者，會先做好research，大概知道行業入行的起薪點。（Gettyimages／視覺中國）

Fresh grad的你

剛畢業的同學缺乏全職工作經驗，要如何填expected salary？香港大學中文學院講師何偉幟博士建議同學做好市場研究和調查，了解類似工種的fresh grad起薪點大概多少。Expected salary一欄不只是HR用來篩選「期望與公司不符」的求職者，更是在考驗你對工作的誠意。

剛畢業沒有經驗，不少公司都能體諒，可是為何那位沒有經驗的同學比你更早有offer？可能是他表現出「誠意」。有誠意的求職者，會先做好research，大概知道行業入行的起薪點。如果你的expected salary比一般起薪點高出30%，明眼人一看就知道：你不是沒有做好research，就是漁翁撒網，不然就是獅子開大口。反正你不是公司想要的人才。Thank you, next。

你可以問問師兄姐，才再上網「爬文」，了解市場現況。注意，同是「Account Assistant」、title一樣，工作內容可能大不同。做research時，留意工種、工作內容、行業和經驗等。例如，A同學有3個part-time實習經驗，外加1年full time實習，而B同學只有2個暑假的實習經驗。兩人的「叫價」可能已經不一樣！

A同學有3個part-time實習經驗，外加1年full time實習，而B同學只有2個暑假的實習經驗。兩人的「叫價」可能已經不一樣！（《未生》劇照）

想轉工的你

隨便加10-15%就得？

想轉工的朋友，通常都希望更上一層樓，轉工順便加人工。網上流傳的建議是，在你現有的薪金加10-15%。但其實這個做法不一定明智！Expected salary背後大有學問。如上述所言，HR不止希望知道你的要求能否配對公司預算，更要知道你有沒有sense。舉個例子，如果某行業中managment level的工種比junior高20%，而一個有足夠資格申請的求職者，在expected salary一欄只填了原本junior職位薪金的10%，那會給HR一個什麼印象呢？

A. 這個人很謙虛。 B. 就這個candidate吧！公司可以省錢。 C. 這個candidate是否不如他/她CV上所寫的「有料」？ D. 這個人對行業不夠了解。

親愛的，答案不會是A或B！別以為你壓低自己的身價，對方就會為了節省開支而面見你。一不小心，HR可能覺得，你做了這麼久，對行業都沒有足夠了解，也覺得你沒有做好資料搜集，如何能夠將管理的大旗交給你呢？

HR不止希望知道你的要求能否配對公司預算，更要知道你有沒有sense。（Gettyimages／視覺中國）

解釋你的價值

和大家分享如何說服上司加薪時，我們提醒過大家要表現自己的價值。同樣地，告訴HR你期望收到某個金額的薪金時，要證明你值得這個價錢。如果你求職時，需要在cover letter說明自己的expected salary，而你自認自己的表現、工作能力高於平均水平，記得用實例說明自己為何值得這個價錢。

現代求職市場僧多粥少，所以僱主「壓價」的情況並不罕見。（Gettyimages／視覺中國）

凡事留一線

預留空間讓HR壓價。現代求職市場僧多粥少，所以僱主「壓價」的情況並不罕見。若HR還價低於你的minimum，你願意接受offer嗎？如果你一想騎牛搵馬，或是害怕蘇州過後冇艇搭，任由對方壓價，你上班也不會有多心甘情願。但是如果你直接在expected salary一欄上填寫自己的minimum，當HR壓價，你就沒有招架之力。直說這是你的最低要求，又怕讓人覺得你「冇得商量」。為了避免這個尷尬情況，建議各位在權衡行業標準和自己的要求後，確定自己的minimum，之後在該數值上加10-15%，預留「講價」空間。

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