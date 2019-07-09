【職場健康】多想藍色事物都可紓壓？　8個方法輕鬆釋放心靈壓力

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近日社會因「反送中」事件，氣氛處於低氣壓，不少打工仔因每日接收大量負面新聞，情緒大受困擾，影響工作表現以至日常生活。不過，要打一場漫長的仗，必先照顧好個人心理健康，否則只會被負面情緒帶著走。

大是大非在前，更要保持心境清澈，才能做出更好的判斷。（Andre Guerra / Unsplash）

當壓力開始積累時，請檢查你的身心。你感覺疲憊嗎？累嗎？寂寞嗎？焦慮嗎？如果是，嘗試以下這些低成本的方法，為心靈充電，幫助自己以積極的心態對抗不合理的人和事。

八個紓緩壓力及不快的方法（按圖了解）：

1. 【做運動出汗】 運動時，大腦會釋放大量安多酚（endorphin），這種激素能令人產生愉快感覺。此外，做運動亦有助改善抑鬱及舒緩焦慮情緒。選一項自己喜歡的運動，不論是跑步、瑜伽、騎單車等，專注並投入其中，一小時過後，你會發現自己心情的轉化。 (GettyImages/VCG)

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  （資料來源：Ladders

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