【職場健康】燒味飯可吃得低卡？　營養師推介茶餐廳五款有營午餐

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在辦公室坐了一整個上午，午飯時間是打工仔外出鬆一鬆的機會，不少人選擇到茶餐廳或快餐店吃個便飯。茶餐廳午餐給人的感覺非常油膩又重口味，但是懂得選擇的話，吃得輕型低卡亦非難事。

雖然茶餐廳的食物大多都非常油膩，但只要小心選擇，也可以吃得健康。（GettyImages/VCG）

芸芸茶餐廳午餐中，燒味飯是不少人的至愛，家營營養中心營養師黃鶯表示，打工仔在減肥期間進食燒味飯亦無不可，但如「肥叉」或雞皮等高脂部位當然要避免進食，但在調味上作了點配合，瘦叉燒及切雞一樣可以吃得符合健康。另外，茶餐廳也有一些菜式是較易符合低卡、低脂的營養要求。

五款較健康的茶餐廳午餐（按圖了解）：

1.【皮蛋瘦肉粥（一碗400克約224卡路里）】皮蛋瘦肉粥使用低脂的瘦肉，脂肪含量較低，是較健康的粥品。建議可以加配灼菜走油或羅漢齋腸等，以增加飽肚感。上班族間中一餐皮蛋瘦肉粥，既可清清腸胃又低脂。（GettyImages/VCG）

（資料來源：食物環境衞生署）

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