【職場健康】為減肥飲排毒茶、瘋狂運動？　小心5大減磅方法傷身

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夏天已到，相信一眾OL已換上夏裝，背心、短裙前後出場，不過同時間，女士們最怕的「麒麟臂」、「水桶腰」、「象腿」亦紛紛無所遁形。

不少人為了展現美好身段，意圖在短時間內快速減肥，不過，有些快速減肥法或會對身體造成負面影響，分分鐘得不償失。

夏天來臨，不少女生的目標是練出馬甲線。（shutterstock）

「夏天到喇！」這句話成為不少女士的壓力來源，因為很多人對自己的身材毫無自信，即使旁人看來覺得沒有大問題，但在自己眼中，總有不夠完美的地方，或許是手臂太粗、肚腩太大……為了秀出美好身材，女士們可能會輕信坊間或網上流傳的快速減肥法，務求在最短時間內減去贅肉，不過，這些快速減肥法或會對身體造成負面影響。

以下有五個減肥陷阱，大家一定要小心提防。

（按圖了解）：

1. 【飲用排毒茶】市面上，只要標榜「清腸」、「排毒」、「瘦身」的產品，都會吸引女士的青睞。她們大多認為，使用了相關產品後，排便次數會增加，去除體內宿便及毒素，小腹會比較平坦。（Sweet Ice Cream/ Unsplash）

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（資料來源：Ladders選擇月刊台灣衛生福利部國民健康署

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