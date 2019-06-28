【職場健康】為減肥飲排毒茶、瘋狂運動？　小心5大減磅方法傷身

夏天已到，相信一眾OL已換上夏裝，背心、短裙前後出場，不過同時間，女士們最怕的「麒麟臂」、「水桶腰」、「象腿」亦紛紛無所遁形。

不少人為了展現美好身段，意圖在短時間內快速減肥，不過，有些快速減肥法或會對身體造成負面影響，分分鐘得不償失。