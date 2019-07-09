【如廁習慣】辦公時沒便意　返家即大解放？　原來與生理變化有關

經歷漫長一天，一回家最想做的竟不是換衫、開電視，而是想去廁所大解放？ 每個人的如廁習慣都有不同，不過有些打工仔就是不喜歡在公司的洗手間裏「打大佬」，甚至是在辦公時間毫無便意，但返回家中時卻可隨即到廁所解決。有學者便曾就這狀況，從心理及生理角度給予解釋。

旅行者便秘﹙ traveller's constipation﹚是指人們在旅行期間，因為對住居環境不熟悉而難以如日常般如廁，這狀況與有些打工仔不習慣在公司廁所內解決差不多。﹙francesca-tosolini/unsplash.com﹚

在公司毫無便意，但返到家中卻可上廁所，對不少人來說，這樣的事情很常發生吧！據網站Ladbible早前引述墨爾本大學心理學教授Nick Haslam指，很多人原來在熟悉及私密的環境中如廁時，會是感到額外舒適的。尤其是在旅行後返回家上廁所，就會上得特別舒暢的，這是因為人們在旅程中，會因不自覺地受到緊張或興奮的精緒影響，但「回家」卻似是一個安全警示，讓我們知道自己已返回一個可以放鬆的安全空間。

用聯想引導身體放鬆

即是說，我們能否放鬆（更精準一點是：我們能否舒適地如廁），全是由身處空間所決定嗎？某程度上，芝加哥大學外科教授Jack Gilbert亦認同的，並認為當人身處在不熟悉的環境時，會是把情緒抑制的，不過他亦向Ladbible表示，其實人們如望見廁所，或是想起排泄行為，都可以觸發到放鬆身體的反應，例如，有些人一嗅到薄荷的味道，便會自然產生想小解的感覺般。

除了熟悉感 還因為……

不過比起放鬆身心，Gilbert卻提出更有令人不想在公司解決的原因：他說在家中如廁會覺得更舒服，除因為熟悉感覺，更重要是因為「沒有人會來拍門催促」！

若大家有曾在公司「打大佬」的話，或曾在如廁期間感到有壓力：公司廁格不多，外面很多人在排隊，加上廁格外的鼓譟踏步聲，甚至有些同事根本不理會門是否上了鎖，不論怎樣都都轟了門再算……如此環境，實在教人頓感壓力，難以靜靜地上廁所吧！

同事有理沒理都推門，實在教正在如廁的人想大叫：「紅色即是上鎖了！為什麼這樣簡單的事情都不明白？」﹙資料圖片﹚

是心理還是生理？

那究竟在家比在公司如廁更舒適，是一種心理還是生理的表現呢？Gilbert就在同一個訪問中指，其實這是一個生理因素來的。他指，「在家感到更舒服」是一種情緒狀態，但它本質上就是一種生理反應，而「在家如廁更舒服」的情緒，其實就是身體一種對環境作出反應的方式。

他說，當人們返回家中，身體便會出現一些生理變化，包括：葡萄糖耐量便會發生變化、腎上腺素會改變、肌肉的能量傳感器會發生變化，從而對呼吸、燃燒能量速度帶來變化，而以上的種種因素都會影響食物通過腸道的速度。當身體出現這些變化時，要是還要看見家中的廁所（產生想去廁所的聯想），這時人們的便意自然會大大增加！

當然，要是人有三急，無論身處何方都要解決吧，但說到放鬆心神，「享受」一段無人騷擾、最寧願私密的如廁體驗，相信家中的廁所會是最理想的地方。

﹙資料參考：Ladbible﹚

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