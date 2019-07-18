【眼鏡保養】忌接觸熱水、勿單手戴除　專家教你5大鏡框護理心得

創業開眼鏡店的90後Jonathan，可說得上是一名「眼鏡專家」，對手製眼鏡有研究之餘，更多次親身到日本手造眼鏡工場了解製作工序，最近更在書展推出《職人之手造眼鏡》，記錄日本職人的技巧與作品背後的理念和付出。擁有一副代表工匠心血的貴重眼鏡，也要懂得保養及護理才行吧！

Jonathan戴眼鏡的年資都有二十多年，他發現身邊有很多人都不太懂愛護自己的眼鏡。﹙歐嘉樂攝﹚

於五年前起開設手造眼鏡專門店的Jonathan，戴眼鏡的年資都有二十多年，他發現身邊有很多人都不太懂愛護自己的眼鏡，所以他於書中，除了介紹手造眼鏡的製作工序外，還教了大家幾招眼鏡保養的知識，戴眼鏡的打工仔們，你們又戴啱眼鏡了嗎？

1.不能接觸熱水

Jonathan表示現今的眼鏡鏡片，一般都是以多重鍍膜保護鏡片的表面，這些鍍膜有防反光、防刮及易潔的功能，但若眼鏡接觸到高溫，表層的多重鍍膜便會因為受熱膨脹速度不一，而加劇鏡片鍍膜的龜裂和脫落，令本身的功能失效，並令鏡片容易變得模糊。所以大家要減少鏡片受熱的機會！

日常生活中，有甚麼情況會接觸到熱水？﹙按圖了解﹚

【沖涼】深度數的用家，有時貪方便，想看清楚或想順便在沖涼清潔眼鏡，於是便會帶着眼鏡沖熱水涼。但長始下去，鏡片的鍍膜會很容易裂開，變成一些好像洗不掉的水漬，反光看時好像有些彩虹光，這個情況代表鍍膜已經脫落。﹙Photo by Abigail Lynn on Unsplash﹚

2.不可常放置於太陽下

有時在家或在辦公室脫下眼鏡時，會不小心放了在一些被陽光照射到的地方，這些都是屬於高溫地帶，尤其夏天的車廂中，太陽直射下的溫度很容易就能損壞鏡片上的鍍膜。就算是太陽眼鏡，鏡片鍍膜也是同樣不能長期置於高溫環境之中，因為若鍍膜受損，太陽眼鏡的防紫外線功能也有可能受到影響。

3.不能用紙巾或衣服抹鏡片

打工仔貪方便，一定試過用紙巾或衣服直接抹鏡片吧？然而Jonathan表示，以前大多眼鏡為玻璃鏡片，不容易有花痕，所以使用用紙巾或衣服直接抹鏡片不大問題，但現時很多眼鏡都採用了纖維鏡片，雖不易碎，但鏡片相對地容易刮花。

Jonathan表示，以前大多眼鏡為玻璃鏡片，不容易有花痕，所以使用用紙巾或衣服直接抹鏡片不大問題。﹙Photo by twinsfisch on Unsplash﹚

4.勿用酒精清潔膠框眼鏡

製作手造眼鏡的過程中，拋光程序會經過蠟拋過程，達致膠框的亮澤感，然而，酒精卻是一種會破壞膠鏡框表面蠟亮感的物質。有些人會用酒精消毒濕紙巾去清潔鏡框，往往之後會發現鏡框變得暗啞無光，因為酒精會破壞賽璐珞﹙物資名稱﹚，令其溶解，影響整體鏡框結構。

5.勿單手戴或除眼鏡

工作忙碌，為求方便一定是大家的習慣，所以若你有戴眼鏡，一定都試過單手除或戴眼鏡吧？這個動作除了會令鏡框變型外，還會讓用家視角有變化！甚至會出現暈眩的配戴感。因為單手除眼鏡最容易會令其中一邊鏡柄鬆脫，令鏡柄側向某一邊，令鏡片與眼睛距離不平衡。

Jonathan希望透過撰書，令更多人了解一副手造眼鏡背後的心血與故事。（歐嘉樂攝）

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