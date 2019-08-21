【個人衛生】習慣唔沖涼就瞓？　調查：四成半人一條底褲着兩日…

辛勞一天後，累得與斷了電般，教人什麼都不想做，甚至更倒頭便睡，涼也沒沖。 不知有多少人有不沖涼的習慣，但早前有外國內衣品牌進行了一項調查，發現2,000名被訪者中竟有45%承認自己曾試過連續幾天穿着同一條底褲，好恐怖！

有說內褲穿過一次後，可前後反再轉一次、然後內外反轉又可再着，即共可穿四次之多……但會否髒得有點過份呢？﹙GettyImages/視覺中國﹚

外國生活資訊網站Ladbible早前撰文，指內衣品牌Tommy John曾進行了一項調查，訪問了2,000名男女，發現有高達45%被訪者表示曾試過穿好幾天都穿着同一條內褲！另外，調查中另一令人驚訝的，是有13%的被訪者表示他們身穿的內褲已穿了一週或以上！而男性穿着同一條內褲超過一週的機會比女性高二點五倍。

內褲既然是直接接觸我們私密部位的衣物，要是不每天清洗的話，那不是很噁心嗎？除了汗味與污漬外，重覆穿着同一條內褲還會令它滋生細菌，結果令自己容易感染疾病，屆時就真的是自作自受了。

受訪者中也有不少人表示曾重複穿着其他衣物一天以上，例如T恤在噴過清潔及去味噴霧後，便再穿上一兩天；牛件褲更可以多年不洗仍不覺不妥。﹙ricardo-gomez-angel/unsplash﹚

就算有洗 內褲都有壽命

另外，讓調查還發現，即使會清洗內褲，有46%人的內褲已穿着超過一年，而38%被訪者表示他們不知道內褲的年齡。其實正常人都未必會記得自己的內褲用了多久，但內衣品牌Tommy John負責人指，一條內褲應該穿6個月至一年便需要重新添置，因為即使你在這一年內會清洗內褲，但因為每次清洗都會對其結構及質料有所破壞，並使它變得容易積累微生物和真菌，有機會引致霉菌性陰道炎﹙yeast infections﹚或泌尿道感染﹙urinary tract infections﹚。

清洗要注意

上班一族忙碌，但也要懂得照顧自己，一旦生病了，會比平日上班還是痛苦，所以好好處理自己的個人衛生，別讓工作成了你的藉口。品牌Tommy John順道教了幾個清洗內衣褲時需要知道的做法：

1.清洗完畢後，用低熱度晾乾30分鐘，這可以最大限度地減少洗滌後，內衣上聚攏的細菌數量，你亦可以選擇用熨燙來代替。 2.如果你生病了，不要將你的內衣與其他家人或孩子的衣服混合清洗，這只會增加洗衣機裡的細菌數量。 3.避免與其他人的內衣一起清洗。 4.將內衣獨立清洗。

避免與其他人的內衣一起清洗。﹙tina-bosse/unsplash﹚

相信你也一定能做到的！

﹙資料參考：Ladbible﹚

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