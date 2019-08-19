【逃犯條例】以理服人只帶來更大矛盾？　學習3個方法管理情緒

因政府有意修訂逃犯條例而引起的社會風波持續兩個多月仍未見有平息跡象，社會除出現多次激烈的警民衝突外，不少人也在人際關係與精神上受着壓力，有悶難抒，甚至令大家在職場以至生活裏造成困擾。 現為註冊社工，兼為「打工仔支援計劃」負責人的胡詠詩表示，打工仔在這段時間應學習如何管理情緒，從此保障個人精神健康。

民陣昨日（8月18日）發起的集會，據大會稱有多達170萬名市民到場支持，可見社會至今仍未就解決問題的方法取得共識。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

任大家是黃絲或藍絲、武勇或撐警，但凡為今天的政治狀況感憤怒、無奈、悲哀、失望或不忿，便應好好留意自己的情緒健康。胡詠詩指她近期曾接觸過不少相關個案，其中有些人表示對社會發展至今天狀況感無力，甚至質疑自己應否作進一步的行動才行；也有人對一些衝突事情留有餘悸（如7月14日在沙田新城市廣場的集會終演變成警民衝突，有人因看見平日熟悉不過的地方在當天竟變得如此紛亂而感驚恐），因而產生創傷後壓力症。

創傷後壓力症為焦慮症的一種，就是次事件為例，有人會因回想起衝突時的狀況而出現負面情緒或難以入睡，有人亦會產生幻覺，以為自己又嗅到催淚彈的氣味，亦有人不敢重回發生衝突的地方，以免再感不安。胡詠詩指，每個人就事情產生的情緒狀況會有不同，有些人可能只需幾天便可平伏，但亦有人可能幾星期也留有餘悸，社會絕不應輕視整件逃犯條例修定事情上對大眾帶來的心理影響。

留意個人情緒狀況

的確，打工仔再關心社會也總得如常工作與生活，不過如察覺自己的情緒出現異樣，胡詠詩便建議大家用以下三個方法來平衡心理，保持情緒穩定。

個別暴力事情或令人留有餘悸，若然覺得自己（或身邊人）承受不了，建議先停止接受相關，好讓情緒可回復穩定狀況。（盧翊銘攝）

1. 管理訊息 避息精神壓力

大家每日都會在手機收到各式各樣與逃犯事情相關的文字短訊、圖片及影片，倘若發現自己因看到這些訊息而感重大壓力，最好便是停一停，暫停接收這些資訊，並將注意力轉換到其他日常事情上。

不過，有時不是自己想停止接受就可以做到，特別是在一些WhatsApp群組裏，想避免收到也不是所說般容易。胡詠詩就此便給予建議：「大家可從群組的性質作考慮，例如你是同事商討公事群組的管理員，便可提醒大家開設這群組的原意是討論公事，如要分享政見，不如另開一個群組。倘若有人因政見不合而離開，則可在私底下問候的近況，並對他們的情緒表示體諒，不用特別提起令他們不開心的事情。」

大是大非在前，要用三語兩語說服別人是很難的。你的道理在別人耳中可能是歪理，彼此強要「以理服人」，或只會造成不討任何一邊歡喜的結果。（英倫圈 / 微博）

2. 多面睇 心情更平和

面對社會事件，大家容易有意見分歧，甚致造成對立、衝突及暴力。當大家與親朋持有不同立埸時，可能你不同意對方的想法，但請先冷靜下來，從對方的角度了解他們持相反態度的背後是否有一些善良的意向。

另外，若然發生爭拗時，不少人都會嘗試「以理服人」，希望藉自己所認同的道理來說服（或拗贏）對方，但胡詠詩卻不認為這是個理想的處理方法，「當大家的情緒高漲時，就算說話再是合理也很難令對方信服的。若大家是當中間人的話，不用在兩邊之間附和，反而先要把話題暫定，讓雙方都冷靜。例如親戚間有衝突時，便可說句：『我只想食一餐安樂茶飲！』、『一起吃生果吧，爸爸已預了你份』等，嘗試用關心將他們聯繫，至彼此的心情去到一個理想的狀態才重新展開討論。」

當負面情緒開始充斥腦海時，嘗試抽身並做點令自己專注的事情以開懷，例如聽音樂便是一個可隔絕外界卻又容易放鬆的方法。（GettyImages/視覺中國）

3. 管理情緒 疏導有法

如大家想改善個人的情緒狀態，不必假手於人，要求別人對自己好，令自己好過，反而是要當上情緒的主人，自己管理好個人情緒，並從學習疏導情緒開始。

發洩，是一觸即發的反應，很多時更是以帶破爆性的方法來排走負面情緒，例如被人打了一拳，便想立即還擊，不過在發洩背後，卻未必有一個明確想要達到的目標，甚至當發洩程度愈來愈激烈時，更會令負面情緒爆發得難以收拾。

胡詠詩所提出的疏導情緒，卻是與發洩有所不同。「疏導是用有秩序的方法來抒發負面情緒，在過程中，行為與思緒是同步的。例如，向身邊信任的人分享不快，以從中理順混亂的思緒及抒發心中情。另一些方法，如透過參與藝術活動、聽音樂及做運動等亦可消減負面情緒。」她亦建議大家在感不安或憤怒時，可藉靜觀練習來專注身體當下狀況，甚至從此增進抵禦精神壓力的能力。

困擾難散 應找專業人士協助

胡詠詩指，上述建議皆是可協助自己及身邊人紓解不快及憤怒等的方法，但若然發現情緒仍是無法平靜下來，或得考慮尋找專業人士協助，「或許不是很多人留意得到，但社會要是如此下去，或會有很多人會受到創傷後壓力症的影響，情況可大可小的。」

為協助有需要人士整理情緒，她亦將於本月24日在由香港家庭福利會舉辦的講座，以提供紓緩情緒的錦囊及抵精神壓力的方法。是次講座的費用全免，有需要人士不妨考慮參加。

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