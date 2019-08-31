【打工仔心聲】外賣員最討厭的十件事！落雨送餐竟然唔係第一位？

外送平台越來越方便，除了最早插旗的Uber Eats、Foodpanda，近期還有戶戶送、Lalamove和foodomo等。因此在街上，也常看到這些平台業者的外送員到處奔波送餐，不過在賺大錢的外表下，有無不為人知的辛酸呢？ 越多人投入這個產業，討論的聲量就越多。有不少外送員就分享自己送餐時，遇過最困擾的狀況。今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，分析外送員最討厭的十件事。

有些外送員非常不喜歡收到蛋糕、雪糕這種不方便固定，容易毀壞的訂單。（Toa Heftiba/Unsplash）

No.10 送蛋糕、雪糕易壞物品

其實外送員最禁忌的就是餐點損傷，某些外送平台甚至有規定，如果被市民投訴一次罰金100元，等於整趟外送白跑了。

也因此，有些外送員非常不喜歡收到蛋糕、雪糕這種不方便固定，容易毀壞的訂單。不但運送過程提心吊膽，送到後若餐點不完整，又會被客人罵，完全就是吃力不討好！

No.9 地址錯誤

雖然有些地方google導航無法定位，但只要在訂餐的備註欄寫清楚，多半還是可以送到。只是外送平台的外送員，最討厭的就是顧客用「暗黑點餐法」，惡意將地址設定錯，就可以訂購離住家較遠的餐廳。不過此舉會造成外送員很大的負擔，因為會影響送餐流程、路徑規劃，只要誤差超過1.5公里，外送人員甚至是可以拒接的。

有些地方google導航無法定位（Henry perks/Unsplash）

No.8 一次送100杯珍奶大訂單

許多公司會有下午茶時段，餐點一叫就是50份以上，除了會很重，餐點多也會怕漏掉，送餐過程更會花不少時間跟店家、客人核對餐點。雖然有些平台會提供「大訂單獎勵」，但無形中也增加了外送員的工作量。

餐點一叫就是50份以上，除了會很重，餐點多也會怕漏掉。（Rosalind Chang/Unsplash）

No.7 送到奇怪的地方

不少人外送員都曾分享送餐點到醫院、殯儀館的經歷。日前更有一名外送員在facebook抱怨，自己不小心外送到靈堂，結果跟正辦喪事的悲傷家屬面面相覷，最後才發現是旁邊辦公室內的員工。除了詭異的氛圍，有不少外送員留言，不喜歡送到醫院的原因是車位不好找，而且電梯幾乎每層樓都停，送餐過程會增加不少時間。

不少人外送員都曾分享送餐點到醫院、殯儀館的經歷。（NeONBRAND/Unsplash）

No.6 進入鄉郊鄉村迷路

在規劃得比較早的舊社區、鄉村等，外賣員進去找路就花不少時間，甚至沿路要想辦法記得怎麼出來，還要找到訂購人的那戶，會快到哪裡去呢？所以若能在備註欄上寫清楚該怎麼走，外送員會相當感激。也有人分享，自己第一次送到新店的大社區美河市，就花了快一個鐘頭，到了門口還要換證件，有些地方真的不能怪外送員太慢。

外送員進去找路就花不少時間，甚至沿路要想辦法記得怎麼出來。（Brett Jordan/Unsplash）

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年08月24日至2019年08月23日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『外送員最討厭的事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

外送員最討厭的十件事（DailyView授權使用）

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