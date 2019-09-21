【惡頂同事】擦鞋仔未算最討厭？　即睇10大辦公室難頂同事排名

人一生有三分之一時間都係返緊工，所以一個好嘅工作環境真係十分之重要㗎。有人話返工就係出賣自己靈魂，但如果有好同事可以carry吓你就當然最好啦，若然無，都至少希望對方唔係一個豬隊友。DailyView今日用網路大數據調查咗呢十樣職場同事最難頂嘅行為，坐你隔離嗰個有無中呢？

人生有三分之一時間都返緊工，一個好嘅工作環境真係好重要。（《華麗上班族》劇照）

DV小教室：網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》大調查觀測咗近萬個網站頻道（而且不斷增加ing），包括港澳地區的新聞頻道、FB、IG同埋各大討論區、Blog......透過強大嘅網文爬梳觀測，攞到巨大嘅資料樣本數，拎到上億嘅文章及留言訊息，以人工智慧的語意程式做分析。

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10） 人前人後兩個款（314筆）

俗語都有話：「唔怕真小人，最怕偽君子」，相信大家由細到大都一定遇過唔少雙面人，特別係喺公司呢個是非之地，就算唔勾心鬥角，一旦牽涉到自己，好多人都會變得自私。無論係平時生活上定工作上，最怕就係人前同你好熟咁，轉個頭走去講你壞話，甚至督你背脊。明明睇穿佢，揭穿又怕大家尷尬，唯有當笑話睇佢表演下演技啦。

10） 人前人後兩個款（314筆）（unsplash@john-noonan／香港01製圖）

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9 ）擦鞋搏上位（338筆）

出到嚟社會，喺公司入面難免有好明顯嘅階級觀念，對住比自己職位高嘅「高層」，即使你睇佢唔順眼，唔多唔少都要恭恭敬敬，相處嘅時候要特別注意。不過唔少人為咗討好老闆，唔理三七二十一都奉承咗先。其實人哋無錯嘅，若然老闆係受呢一套，放低尊嚴氹得老闆開心，日子應該會好過D，不過就難為身邊人忍受呢種咁假嘅行為囉。

9 ）擦鞋博上位（338筆）（unsplash@nick-karvounis／香港01製圖）

8） 當年勇無限loop （417筆）

逢親同老一輩講起D咩，一同佢地唱反調，佢哋就會話：「我食鹽多過你食米啦！」每次聽到都真係幾抆憎，雖然以前經驗係好值得我哋學習同參考，不過成日提住自己當年又有咩用呀？開口埋口都只可以講自己以前點，倒返轉嚟睇都表示你依家停滯不前。時代一直進步，人要向前看，唔肯接受新事物遲早被淘汰。唔好留戀過去，面對現實啦！

8） 當年勇無限loop （417筆）（unsplash@dmitry-ratushny／香港01製圖）

7）無EQ 亂發脾氣（451筆）

返工難免遇到唔順利嘅事，每個人都有自己情緒，可能有時會控制唔住自己，一次半次都可以體諒吓。不過有小部分人就唔會理人感受，隨便發脾氣發洩情緒喺人地身上，小編自己就試過遇到一個上司成日突然大聲對合作廠商發脾氣，作為上司，咁大個人都咁失控，其實都幾失禮㗎，不過當然佢本人可能唔覺得影響到自己形象又影響到人……

7）無EQ 亂發脾氣（451筆）（unsplash@priscilla-du-preez／香港01製圖）

▼▼按圖放大，看其餘六個「扮工室」難頂嘅同事行為▼▼

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年05月10日至2019年08月07日。 網路大數據系統觀測港澳地區上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、Instagram及各大討論區、BLOG等，針對討論『職場同事最難頂嘅行為』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文分析之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

呢十樣職場最頂唔順嘅排行，坐你隔離個個有無中呢？（DAILYVIEW@授權使用）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】