【職場心理】放緩生活步伐竟是罪？　專家：都市人已對速度上癮！

打工仔工作繁忙,下班後又要做運動、處理雜務、家事等,所有事情分秒必爭,「唔好急,最緊要快」成為不少人的口頭禪。 每日只有二十四小時,看著長長的To-do list,心理壓力大增,甚至造成各式各樣的心理及精神健康問題。在甚麼也講求快的社會,學習慢生活是每個打工仔的必修課。

現今社會中有太多事物吸引我們的注意力,加上人人都想用盡每一分每一秒,忙碌的生活令人身心俱疲。

提倡「慢運動」的國際暢銷書作家Carl Honore在他的書《慢活:慢在當下,享受生活》(In Praise of Slowness: Challenging the Cult of Speed)中,探討為甚麼我們總是如此匆忙。他寫道:

「速度有助以精彩和自由的方式重塑我們的世界。誰想在沒有互聯網或飛機旅行的情況下生活?問題在於,我們對速度的熱愛,以及在愈來愈少的時間內做愈來愈多事的痴迷,已經太過份,它變成了一種上癮,一種偶像崇拜。」

在一個信息不斷更新的世界裏,忙碌已成了一種常態。但是,持續忙碌是否必然呢?生活以如此快的步伐移動,如果沒有充分善用它,它將比你意識到的更早過去。聖雄甘地曾說過,人生的意義不僅僅是加快生活的速度(There is more to life than increasing its speed)。

工作及壓力過多只會帶來一個後果——過勞。數以百萬計的人如此忙碌,以至當他們花時間無所事事、對著街道發呆、散步、享受家人的陪伴時,他們會感到內疚。人們彷彿再也沒有真正的休息,就像不斷滾動的倉鼠輪一樣。

但生活不一定是永遠的倉鼠輪。你可以脫離這種生活,並開始控制自己的時間和注意力,重新設定生活方式。

你可以有意識地放慢生活的速度,這意味著騰出時間享受你的一天,欣賞你的人際關係,享受你正在做的事情,而不是急於完成所有事情。放慢腳步就是讓生活再次掌握在自己手中,並將時間花在真正重要的事情上。

世界知名效率專家、禪宗的習慣(Zen Habits)創辦人Leo Babauta在其博客指,「僅僅放慢速度是不夠的,你需要專注現在所做的一切。這意味著,當你發現自己正在考慮你需要做的事情,或者已經發生的事情,或者可能發生的事情時......慢慢地讓自己的思緒回到現在。」

慢下來,聽起來很難,首先回顧一下你如何度過時間以及得到甚麼東西,當你有意識選擇放慢腳步時,有助建立一個指導行動和反應的個人系統。即使你不能完全掌控自己的時間表,但你絕對可以控制自己的注意力。

在開始新的一天之前,先問問自己這個問題,「今天的亮點是甚麼?」它可以是任何東西,不論是一個活動、一個成就或是時刻,並令你感到高興或驕傲,在日程中優先考慮它,為它騰出時間。

慢下來不代表甚麼也不做,而是更全面檢視個人生活方式,避免為做而做。除了你的焦點,你亦可以選擇實踐其他健康生活習慣,讓你的一天充實,但不匆忙。留意生活上的小事情,並從中發現值得開心的事,如欣賞路邊的花花草草、藍天白雲、一個有禮貌的路人等。

你可以開始培養新的愛好,幫助你遠離工作壓力,創造平靜的時刻。花時間觀察和享受大自然,深呼吸新鮮空氣,享受寧靜的水面和綠色植物,盡可能在戶外做運動。

無論你選擇做甚麼,這些事一定要帶給你快樂。求職網站Ladders引述心理學博士Leslie Becker Phelps指,「如果你不知道從哪裏開始,只需要注意自己。你有甚麼興趣?你覺得你可能感興趣的是甚麼?你過去對甚麼東西感興趣?然後就是「試穿」的問題,就像你試穿商店裏的衣服,決定它們是否適合你一樣,你也要嘗試你可能有興趣的活動,看看哪一種或哪幾種適合你。」

太多事情發生可能令生活變得雜亂無章,但是你仍然處於控制之中,你可以選擇放慢速度。如果你選擇有意識地花時間清除那些偷走你的注意力,並讓你感到有壓力的東西,你會更快樂。

