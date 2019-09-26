【上司之苦】企業中層總是欺上瞞下？　其實是被迫見人講人話…

當大家在職場打滾了一段日子，自然會漸漸發覺自己的上司「見人講人話，見鬼講鬼話」：上司向大老闆講一套語言；上司們之間又講一套語言，上司對各位小薯又講另一套語言。其實上司這樣做目的不一定是欺上瞞下，今天半宅職薯就和大家一起揭開上司們的苦處，從下屬的角度，對上司憐憫一番。

不少人不屑上司對不同人就有不同的說話態度，彷彿處處也在迎合他人似的，但小薯們又可曾想過，他們也是逼不得已才這樣做？（Amy Hirschi / Unsplash）

大家必須認清的事實是，在大老闆的角度，經營一盤生意就好像下一盤棋，所有的公司資源包括人力資源（即是各位小薯），只是棋子之一，當中沒帶什麼私人感情。而和各位小薯有私人感情的，極其就是各位的直屬上司。因為小薯的直屬上司和大家「坐埋一條船」，必需要和大家搞好關係才能夠暢順地工作。而大家的直屬上司，也正是「上有政策，下有對策」的對策設計者，大家關係唇齒相依，唇亡齒寒，所以直屬上司不得不把每一個直屬下屬都當作一個「人」（而不是棋子）來看待。

困難就出在這裏，夾在中層的直屬上司，在收到大老闆冷冰冰的指示的時候，第一件事不是要上情下達的把那冷冰冰的指示推到小薯身上，因為這樣做一定會引致小薯反感。所以大部分的直屬上司都會把這些冷冰冰的指化包裝成一種小薯聽起來十分合情合理又受落的溫馨提示。

老闆大多只會視員工為棋子，只談效率不談感情，因此企業中層自然要想辦法成為老闆與下屬之間的橋樑。（Getty Images/視覺中國）

對下屬：為無情注入關心

舉一個例子，大老闆發現小薯階層的遲到風氣越來越嚴重，於是心生不滿，向他們的直屬上司表示：「誰人再遲到的話，便會在年尾的bonus中扣錢！」直屬上司聽到這句說話之後，第一件事就是想如何把它化成一眾小薯「啱聽的人話」，例如：「大家可以的話就盡量準時返工啦，那時候我便可以幫大家向大老闆爭取全數年尾bonus。」這樣聽起來是不是舒服很多呢？

再舉多一個例子，直屬上司和其他team的主管關係要好，為了保持良好的長遠合作關係，今次這位直屬上司要向其他team賣一個人情，「捱義氣」幫他們處理一些事務。於是這位直屬上司便會對一眾小薯說:「今次幫了別人，下次別人便會幫你，都是家家有求的道理。」小薯知道有來有往的話，幫其他team的時候自然會順氣很多。

企業中層亦要學懂如何管理老闆的期望，免得失卻下屬支持之餘，也令老闆對自己失去信心與耐性。（Getty Images / 視覺中國）

對老闆：將不滿變成建議

舉多一個例子，小薯階層的人手長期嚴重不足，引致一眾小薯經常都需要OT，於是向直屬上司反映不滿。這位直屬上司自然會想：公司對OT沒有補錢的制度，從大老闆角度來說，當然越多同事OT對公司越著數，所以必須從老闆角度向大老闆說一些「鬼話」，例如說：「現在我們的下屬都需要一身兼多職，又要同時照顧很多不同的客戶，這樣做未必能夠為每位客戶帶來貼心的服務，如果可以多招聘一些人手，那麼每一位同事對客戶的服務貼心一點，公司的服務和生意自然好一點。」這樣的演繹，大老闆聽起來自然「啱聽」得多。

結語

一個出色的領袖一定是一個出色的演員。一個不懂語言藝／偽術的上司，必然會引致大老闆的不滿和小薯的反抗。「見人講人話，見鬼講鬼話」是每一個出色的上司必須擁有的技能。其實換一個角度說，上司階層其實是最孤獨的，因為他們時無刻都夾在中間需要帶著假面具做人。所以當日後發現自己的直屬上司行使語言藝／偽術的時候，先不要動氣，卻可以以憐憫的角度，在心中憐憫他們一番。

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