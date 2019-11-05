【強積金管理】調配MPF忌用「圍爐」心態　小心5大主觀選擇陷阱

不少打工仔每月供強積金（MPF）時都心不甘，情不願，覺得供強積金就如「倒錢落海」，蝕多賺少。話雖如此，打工仔亦應檢視個人的強積金管理方式，了解虧損原因。有理財專家指不少人慣以「主觀選擇」方式來管理強積金，其實這樣做只會增加投資風險。

撰文：梁世傑

我們習慣用「快思」去處理強積金，是因為長期以來我們都覺得強積金好麻煩、好困擾，是一件要擺脫的事情，心理上「快思」便自然出動去處理危險。(GettyImages/VCG)

據本港以往一些研究調查所顯示，打工仔經常超過一年沒有理會強積金。不過，每當打工仔受零增長的強積金報表所刺激，想去主動管理強積金的時候，往往不加思索地依賴感覺及情緒作為投資策略，筆者視這為「主觀選擇」。套進2002年諾貝爾經濟學獎得主Daniel Kahneman的著作《快思慢想》內的理論來說，「主觀選擇」算是系統一的「快思」，「客觀分析」是系統二的「慢想」；前者是直覺反射式的操作，後者是理性的執行。

我們習慣用「快思」去處理強積金，是因為長期以來我們都覺得強積金好麻煩、好困擾，是一件要擺脫的事情，心理上「快思」便自然出動去處理危險。不會留戀當中的過程，只想盡快處理去解除痛楚。

如果以下各點符合你的投資情況，你便是透過「主觀選擇」管理強積金。

主觀方式管理強積金心態（按圖了解）：

【主觀方式管理MPF心態】1. 過往接收到的強積金訊息，最有印象的大多是強積金又再次出現虧損。(GettyImages/VCG)

「快思」的風險

「快思」大多是源自人類與生俱來的野外求生本能，尤其自古以來人類經常身處危險環境覓食，當面對問題又沒有工具時，只能採用快速反應。可是，強積金是富裕社會的產物，「慢想」下的客觀理性分析，才是最合適的處理強積金之道。

「主觀選擇」的初心是人們想體現自主自由，但前提是需要大量相關的知識和經驗，否則「主觀選擇」體現出來的往往只是人云亦云，每次做強積金投資決定都是跟隨別人，因為「跟風」能把自己快速地帶去安全的位置。長期採用「主觀選擇」的後果，會把自己困於少數熟悉的投資物，用「圍爐」的心態去管理投資，令投資風險不自覺地集中。最常見的是強積金全部持有港股基金，強積金以外的個人投資又是港股。

客觀的投資管理會按既定、普遍及理性的投資方式，決策過程盡量減少個人情緒、喜惡及感覺等主觀包袱。(資料圖片)

學習「慢想」

如果以往「主觀選擇」的效果不彰，繼續下去只會令強積金的表現與自己退休需求的距離愈來愈遠。假如我們能改變自己對強積金的觀感，令自己心理上能夠自然地採用「慢想」，客觀理性地管理強積金，效果便會完全不一樣。客觀的投資管理會按既定、普遍及理性的投資方式，決策過程盡量減少個人情緒、喜惡及感覺等主觀包袱。

只有一邊拆除舊有的心理障礙，一邊吸收新的投資策略，全方位地管理個人財富，才對得起自己每月辛辛苦苦得來的強積金供款。

作者簡介

梁世傑

拿強積金作為工餘嗜好，喜歡鑽研各種適用於強積金的投資策略，並且分享探

索過程當中的所見所聞。

專頁：MPFDIY (https://www.facebook.com/MPFDIY/)

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