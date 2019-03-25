【MPF】整合戶口期間或會高賣低買？　了解3大須知減管理帳戶風險

不少打工仔在轉工時，會將專注力投放在新工作上，卻沒有即時處理上一份工的強積金戶口，以致每轉一份工便會多添一個個人帳戶，所持的個人強積金帳戶數目亦不斷增加。如因怕麻煩而置之不理，最終甚至可令退休計劃受到影響。 其實，無論你持有多少個個人帳戶，只須填寫一份表格便可把你的個人帳戶整合，而且在整合多個戶口前，只要多了解相關須知，便可更有效管理自己的強積金狀況。

打工仔應按照投資目標和個人狀況，選擇適當的強積金受託人，以及適合你的強積金計劃和基金組合。（資料圖片）

打工仔如持有多個個人帳戶，應會不時收到不同強強積金受託人寄來的文件，包括權益報表、基金便覽、計劃資料更新通知或一些推廣宣傳品等等。個人帳戶的數目愈多，相關的資料便愈多。要把所有權益報表逐一閱讀，並分析當中的投資組合，實在是耗費時間與精力的工作，不少人亦因嫌這樣的管理強積金很不方便，於是便失去了打理帳戶的動力，甚至影響退休部署。

其實，如想免除管理眾多戶口的麻煩，打工仔大可選擇整合戶口，而且無論你持有多少個個人帳戶，只須填寫一份「計劃成員整合個人帳戶申請表」（第MPF(S)-P(C)號表格，＊以積金局網站的最新連結為準），便可把你指定的個人帳戶整合。

步驟1：選定受託人及計劃

選定你心儀的強積金受託人及計劃，以便你將現有的個人帳戶整合至其下。在選擇受託人及計劃時，你應先考慮四大因素：產品（計劃及基金）、服務、基金收費及個人因素。

步驟2：填妥表格

你只須填妥一份專為整合帳戶而設的「計劃成員整合個人帳戶申請表」[第MPF(S)-P(C)號表格]，並把它交給你所選定的受託人，便可一次過把多個個人帳戶整合為一。

與其左計右計，同時管理多個強積金帳戶，不如把他們整合，減輕管理上的壓力。（GettyImages/視覺中國）

處理舊帳戶 關鍵在離職3個月內

日後轉工時，緊記即時處理你的強積金，避免持有的個人帳戶不斷增加。當你離職時，你的舊僱主會以書面通知受託人你已離職，而受託人在收到通知後，便會另行發信給你，要求你指示怎樣處理上一份工作的累算權益。你可以選擇：

1. 把累算權益轉移至新僱主為你開立的供款帳戶；或

2. 如你在其他強積金計劃下已持有個人帳戶，可把累算權益轉移至該帳戶。

所謂「你不理財，財不理你」，及早處理好強積金戶口便能為退休做好打算。（GettyImages/VCG）

如果受託人在收到你舊僱主發出的離職通知後的三個月內仍沒有收到你的指示，你的累算權益便將按法例規定，自動轉移至原計劃的個人帳戶內，繼續投資。不少打工仔就是沒有留意這情況，以至每轉一份工便多添一個個人帳戶。

上一份工的強積金轉移至該個人帳戶後，會繼續投資於原來的基金，且不會受「預設投資」推出的影響；如日後再有強積金存入這個個人帳戶，這些資金便會按「預設投資」進行投資。如不欲按「預設投資」進行投資，請在存入強積金時，一併向受託人給予投資指示。

整合帳戶 不只填張表咁簡單

另外，在整合多個個人強積金戶口前，亦應注意三大事項：

1. 留意「投資空檔」，小心高賣低買

整合戶口均涉及轉移累算權益，原受託人必須先賣出你在原計劃內的基金單位，再由新受託人購入你選定的計劃下的基金單位。在一買一賣的過程中，一般會出現一段約一至兩個星期的投資空檔，屆時累算權益不會投資於任何基金。在此期間，基金價格可能因市場波動而升跌，令你有機會「高賣低買」或「低賣高買」。

2. 留意「保證基金」條款（如「鎖定期」）

如果你在原計劃選擇了「保證基金」，便要加倍留意，因為保證基金一般會提供本金保證，或保證一個預設的回報率，但計劃成員一般要符合某些條件（例如大多數保證基金均設有「鎖定期」，即計劃成員必須於該基金投資一段固定時間），方可獲得保證。

如果你在原計劃選擇了「保證基金」，應清楚了解保證條款，並確定已符合條款才作出轉移累算權益的決定，否則可能無法獲得有關保證。有關個別保證基金的保證條款詳情，你可參考相關強積金計劃的銷售文件及要約文件。文件可於受託人的網頁下載，詳情請向受託人查詢。

3. 留意轉入權益如何投資

如你欲把累算權益從一個強積金計劃轉移至另一個強積金計劃，請留意轉入帳戶的權益將會如何投資。一般而言，如你沒有就有關帳戶向你的新受託人給予任何投資指示，則轉入該帳戶的權益將按照「預設投資」來投資。如欲就新計劃的帳戶更改或給予投資指示，亦請聯絡新受託人。

（資料來源：積金局網站）

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