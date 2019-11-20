【職場孤僻症】茶水間有人會唔想入？討厭交際應酬　網民：因為懶

有網民列出了自己的10大孤僻症狀，擔心自己是否會變得討人厭，沒想到卻引起網友共鳴。（《未生》劇照）

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長大後交朋友也不再單純，你是否也因為想逃避社交而越活越「孤僻」呢？

出社會後，難免會需要面對各種交際應酬，明明不是真心來往的朋友，卻要為了面子、禮貌或是利益而賣臉陪笑，讓不少踏入職場的網友們感到心靈空虛，總覺得越活越孤獨。

有網友就在PTT上吐露心聲，表示長愈大愈難以戴著面具與人虛以委蛇，只想要維持最低度的社交，還列出了自己的10大孤僻症狀，擔心自己是否會變得討人厭，沒想到卻引起網友共鳴。

▼▼▼點擊大圖點下踏入社會後會產生邊10種孤僻症狀▼▼▼

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以上10大「孤僻症狀」讓網友超有感，不少人表示全都中獎，還疑惑「這不是正常人嗎？」還有人跟著列舉出第11、12、13…點項目，像是「跟認識的人同路會故意找藉口離開」、「在公司外遇到同事會裝不認識」等。

不過也有網友認為，就算以上全中也不代表自己是個糟糕的人，能夠維持禮貌、善良的社交關係，不帶給別人麻煩就是成熟的基本表現，不用過於苛責自己啦～（《未生》劇照）

不過也有網友認為，就算以上全中也不代表自己是個糟糕的人，能夠維持禮貌、善良的社交關係，不帶給別人麻煩就是成熟的基本表現，不用過於苛責自己啦～更有人中肯表示，不想有新的社交圈也許就只是「懶」而已，畢竟上班就很累了，沒有心思想怎麼交朋友啊！

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】

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