【工作過勞】工作量多、違背價值觀　當心職場遇上6大過勞因素

「過勞」這個詞近年愈來愈多人談論，特別在香港，工時長、工作壓力大等原因壓垮不少打工仔。 工作過勞是一種長期壓力狀態，會導致精疲力竭、抽離和工作效率下降。如果不加以控制，過勞會嚴重影響你的健康、人際關係和整體幸福感。

（《我要準時下班》劇照）

世界衛生組織今年將過勞定義為「長期無法排解工作壓力而導致的綜合症」。根據世界衛生組織的說法，過勞共有三個特點，包括：「能量耗盡或疲憊的感覺」、「對工作產生抽離、負面或懷疑的感覺」及「工作效率降低」，相關更新將於2022年生效。

工作過勞可能由各種因素造成。加州大學伯克利分校心理學教授克莉絲蒂娜．馬斯拉奇（Christina Maslach）確定了與過勞有聯繫的六個關鍵領域。

工作過勞的風險因素：（按圖了解）

1. 【工作量】員工的工作量難以控制，加班過多，幾乎沒有休息的機會。（GettyImages/VCG）

除上述的風險因素外，某些打工仔比其他人更容易出現工作過勞：

1. 事業心很強及從事業獲取大部分認同感的人，他們較難取得工作與生活的平衡 2. 試圖取悅所有人，難以設置界限的人 3. 執行單一任務，如裝電線工作的人 4. 從事輔助性專業的人，包括諮詢、保健、緊急服務和執法等職業

員工有高風險工作過勞的企業特徵：

1. 有毒的工作場所文化 2. 企業方向不明確 3. 領導能力失調 4. 管理或組織結構急劇變化 5. 裁員或凍結招聘

（資料來源：Ladders）

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