【公務員】民航處見習航空交通管制主任　月薪22K　無須大學畢業

民航處正招聘見習航空交通管制主任，申請人無須大學畢業，只要在香港中學文憑考試（DSE）五科考獲第3級，至少一科為數學、地理、物理、資訊及通訊科技或航空學，以及必須符合國際民用航空組織所訂定有關航空交通管制主任的體格標準要求，即合乎申請資格，職位起薪點為每月22,485元。

見習航空交通管制主任主要接受可獲發航空交通管制等級的訓練。（資料圖片）

工作內容：

1. 主要接受可獲發航空交通管制等級的訓練； 2. 接受輕型單引擎飛機飛行訓練； 3. 執行與航空交通管制有關的工作，包括航空交通事務員的工作； 4. 須二十四小時輪班當值

民航處見習航空交通管制主任必須符合國際民用航空組織所訂定有關航空交通管制主任的體格標準要求，包括良好體格及精神狀況、視力及聽力合格，檢驗視力前12個月沒有接受任何矯視手術。（政府新聞處圖片）

入職條件：

1.1在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等，至少一科為數學、地理、物理、資訊及通訊科技或航空學，或具同等學歷；或 1.2在香港高級程度會考考獲兩科高級程度科目及格，並在香港中學會考另有三科（至少一科為數學、地理、物理或電腦科）考獲C級／第3級，或具同等學歷； 2. 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科考獲第3級或以上，以及中國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績； 3. 能有效地以英語溝通； 4. 必須符合國際民用航空組織所訂定有關航空交通管制主任的體格標準要求，包括良好體格及精神狀況、視力及聽力合格，檢驗視力前12個月沒有接受任何矯視手術

職位詳情：（按圖了解）

+ 7 + 6 + 5

人工福利

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年，或該人員完成和通過部門第一個專科等級訓練課程並取得相關航空交通管制等級，以及能獨立執行該等級職務所需的時間，以較遲者為準，最長以五年為限。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。起薪點為22,485元，頂薪為27,275元。該職位附帶福利包括有薪假期、醫療及牙科診療。在適當情況下，公務員更可獲得房屋資助。

申請詳情

此職位的截止申請日期是11月8日，接受網上、郵寄和親身遞交申請。在網上遞交申請的人士，須在11月15日或之前把所需的証明文件副本郵寄至相關地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。申請人如獲選參加筆試／面試，通常會在截止申請後約八至十個星期接獲通知。如申請人未獲邀參加筆試／面試，則可視作已經落選。

（資料來源：公務員事務局）

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