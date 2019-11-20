【公務員】海事處聘助理輔航設備監督　月薪46k 須持電機工程文憑

海事處現時正在聘請助理輔航設備監督，主要負責保養、安裝及修理輔航設備，起薪點高達46,420元。申請人須持有合資格電機或機械工程文憑或高級證書，以及不少於5年製造及維修工業電氣設備工作經驗。

海事處助理輔航設備監督起薪點為46,420元，頂薪為70,090元，人工相當吸引。（資料圖片）

海事處助理輔航設備監督主要負責保養、安裝及修理輔航設備，包括燈塔設備及機械裝置、航海燈標、燈浮標、霧號、壓縮機等。

入職條件：

持有香港任何一所理工學院、理工大學、香港專業教育學院或工業學院／科技學院所頒發的電機或機械工程文憑或高級證書，或同等學歷；

完成認可的電機或機械工程學徒訓練，或曾接受兩年相關實習訓練；

取得上述資格及完成訓練後，累積不少於5年製造及維修工業電氣設備（包括繼電器、發動機及各種儀器）的工作經驗；

符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績

海事處助理輔航設備監督招聘詳情（按圖了解）：

+ 6 + 5 + 4

人工福利：

成功獲取錄者將會按公務員試用條款受聘3年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。起薪點為46,420元，頂薪為70,090元。此外，職位附帶福利包括有薪假期、醫療及牙科診療。在適當情況下，公務員更可獲得房屋資助。

申請詳情：

此職位的截止申請日期為11月22日，接受網上、郵寄和親身遞交申請。如在網上遞交申請，必須於2019年11月29日或以前把下文所述的證明文件，寄交至相關地址，及在信封面和文件副本上註明網上申請編號。

申請人須提交以下證明文件：

持有香港以外學術／專業機構頒授證書的申請人，請提供學歷／專業資格證明文件(包括載有中國語文及英國語文科成績的證書和修業成績表副本)；

持有本港學術機構頒授學歷的申請人，請提供印有選修科目和中國語文及英國語文科的修業成績表副本；以及

印有工作性質或職位名稱的工作證明文件副本。

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