【職場心理】上司要求總是做不到？　拆解3項常被老細責怪的事情

在職場打滾的小薯，相信都曾經被上司怪責過做事不經大腦、不懂得轉彎「執生」、做不到上司年輕時的效果……等等。諸如此類的批評，其實對小薯來說有欠公允，今天半宅職薯就想為一眾小薯說幾句說話，更希望身為上司的看到之後會改變對下屬的態度。

每個人都有做「新仔」的事情，遇有挫折也無可厚非，不過有時也得想想，這種失敗的感覺是否真的合理。（GettyImages/視覺中國）

1.「做事不經大腦」，其實是無法掌握上司思維

上司怪責下屬「做事不經大腦」，在我角度而言是一句極盡羞辱的說話。小薯無論職級再低，都有思考的能力，希望把事情做好。上司之所以會認為小薯「做事不經大腦」，其實主要只是因為小薯做事的方式與上司心目中的方式有出入而已。

身為上司的經常說：「做事時要好像上司一樣思考」，但我認為要像上司一樣思考是一件極其艱難的事，正如做上司的也難以像老細一樣思考。小薯、上司和老細，所處的位置不同，工作性質不同，視野和思考的方式也自然不同。而上司老細的工作性質，從小薯角度看往往又是神秘又難以捉摸的，所以小薯無法掌握上司的思維，拿捏不到上司所期望的做事方式，其實又是一件正常不過的事情。

2. 不懂得轉彎「執生」，其實是受制度所限

做上司的經常會怪責小薯做事不懂得轉彎「執生」，其實並不是小薯做事方式僵化，而是因為職權所限，也受眾多的指示約束，引致無法靈活處事而已。

愈大的機構，愈會利用制度去控制小薯的工作方式，以統一工作表現標準，亦因而產生大量的指示和規則，甚至連和客人的對答也有指定講稿。而管理層往往著重於控制小薯「如何去做」，多於教育小薯背後的理念和精神。由於掌握不到規則背後的精神和價值觀，每當遇到特別情況，小薯無法從現有制度和指示之中找出一個答案時，便會立即「企咗喺度」，不知如何應對。

老細用表現「最頂峰」的自己跟仍是小薯的你作比較，等同叫一個大學生跟一個初中生比學歷，那把尺好像有點不一樣吧！（Shutterstock）

3. 做不到上司年輕時的效果，很多時是不公平的比較

很多上司都喜歡以「為什麼當年我做得到，而你現在做不到」作為原因去訓斥小薯。說一句真心話，每一個人都有初學的階段和成熟等上位的階段，以自己最巔峰的表現去和初學者的表現比較實在有欠公允。而每個人的長處也有所不同，拿自己的長處去和別人的短處比較，然後作出「為什麼當年我做得到，而你現在做不到」的結論也並不公平。

再想深一層，職場中大部分的小薯都是普通人，能夠獲得晉升成為別人上司的已是小薯之中的精英，我們總不能期望每一個普通的小薯都能夠做到精英分子的水準。身為上司的拿昔日的自己和現在的小薯比較，其實只會令小薯仔感到羞辱而已。

結語

不少為人上司的都有一個通病，就是當升上高位之後便忘記了當日身為小薯時遇到的難處。如果下屬工作態度正確積極的話，做事不能達到上司的要求便是上司的責任。與其怪責下屬無能，倒不如檢討自己的督導方式，釋放下屬的潛力吧！