【上位攻略】三言兩語間已可建親和力　學習跟4類型老細溝通技巧

要在職場上位，除靠工作上的表現外，與上司關係的好壞亦為一個重點。所謂的關係，不是鼓勵打工仔要「擦鞋」，而且掌握如何在日常中令上司對自己產生信任、認同，從而給予你更多發揮及晉升機會。 想在三言兩語間跟上司建立親和力，不妨參考「身心語言程式學」（NLP）半宅職薯的意見。 撰文：半宅職薯

不少人明白「投其所好」的道理，但就如何具體地與上司建立親和力，卻未必知道。（Shutterstock）

半宅職薯曾概括介紹了運用「身心語言程式學」（NLP）技巧，透過語言和非語言的方式和老細建立親和力（Rapport），今次我會再深入一步向大家介紹透過使用適當的謂語（Predicates），配合老細慣常使用的感官系統（Representational System），在三言兩語間和老細建立親和力，贏取更好的觀感。

人的感官系統

根據NLP的定義，每個人都有一套或者多套慣常使用的感官系統去與外界接觸，這些感官系統包括視覺（Visual）、聽覺（Auditory）、觸覺（Kinaesthetic）、嗅覺（Olfactory）、味覺（Gustatory）、邏輯思維（Auditory Digital）。

事實上，並沒有所謂使用哪種感官系統比較好，而只是個人傾向的問題。個人慣常使用的感官系統，會反映於平時說話的遣詞用字之上。如果我們能夠觸摸得到老細慣用的感官系統，而以相同感官系統的遣詞用字作出回應的話，那麼親和力便可以在短時間之內大大提升。

人們的行為及說話習慣會不自覺地受思想影響，因此只要掌握上司們慣常用的字詞，便能在言語間跟他建立親和力。（Mimi Thian / Unsplash）

了解4類型上司說話習慣

這次我便集中向大家講解視覺、聽覺、觸覺和邏輯思維這四個感官系統。

1. 視覺型老細

+ 4 + 3 + 2

2. 聽覺型老細

+ 4 + 3 + 2

3. 感覺型老細

+ 4 + 3 + 2

4. 邏輯型老細

+ 4 + 3 + 2

結語

每個人都有自己慣常使用的感官系統，普通人如是，老細也如是。只要細心留意，大家其實不難發現老細慣常使用的感官系統，並以適當的遣詞用字去回應。只要能夠拿捏得到這簡單的技巧，你也可以在三言兩語之間和老細建立親和力，贏取更親切的印象，大大增加上位的機會。

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