LinkedIn公布2020年15大新興職業：AI人才最熱門、IT會更受重視

年關剛到，轉換跑道的旺季即將到來，心懷跳槽念頭的工作者們或許早已開始動作。全球最大職場社群平台LinkedIn也發布2020年工作趨勢報告，揭露當下成長最為快速的新興職業與必備技能。

▼▼以下是LinkedIn列出的2020年新興職位榜單（按圖放大），下文有更詳盡解說▼▼

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AI人才仍是最熱門新興職業

以美國為例，自動化技術的浪潮持續席捲全球，人工智慧（AI）依舊是今年報告中的寵兒。從資安、自駕車到房地產業務，幾乎所有領域都能受惠於AI技術帶來的變革，市場規模已達到1.2兆美元。

由於各行各業都有納入AI的機會，根據LinkedIn的統計，過去5年裡AI人才的需求平均每年成長74%，且在美國有著平均年薪13.6萬美元（約新台幣410萬元）的優渥所得。

AI滲透每個行業的趨勢下，也成為工作者們的熱門進修項目。（Franck V.／Unsplash）

AI滲透每個行業的趨勢下，也成為工作者們的熱門進修項目，進而催生契合現代人生活型態、提供相關知識與技能教授的線上學習平台也一併蓬勃成長。市場研究公司Research and Markets預測，線上學習產業規模將在2025年達到3,250億美元。外媒《CNBC》推測，線上學習平台很可能會因應工作者學習AI技能的需求，僱用AI專家作為教師。

機器人工程師也是需求正夯的一門職業。（Franck V.／Unsplash）

機器人、資料科學正夯，區塊鏈需求一去不復返

作為AI技術的基礎，資料科學在今年度的報告中也保持亮眼表現。LinkedIn指出，資料科學家已連續3年榮登榜上。配合機器學習等技術的應用，資料科學家已漸漸在保險等領域取代統計專家職務。

機器人工程師也是需求正夯的一門職業。儘管都與AI息息相關，有別於榜單常客的資料科學家，今年是機器人工程師首度入圍。LinkedIn指出，機器人自動化解決方案公司UiPath才在今年突破70億美元市值，整個產業正一路成長。

2017年Google易手給軟銀的機器人公司波士頓動力，同樣計劃2020年正式推出機器狗SpotMini。挺過前幾年泡沫破滅，許多被篩選出來的企業都蓄勢待發，準備邁入商用階段。（與波士頓動力分手兩年後，Google將用AI打造更強大機器人）

機器人工程師也分為硬體與軟體兩種面向，LinkedIn聲稱，軟硬體兩種需求都在持續攀升。相對地，過去一度成為焦點的區塊鏈開發人員，今年卻從榜單上銷聲匿跡。隨著以比特幣為首的密碼貨幣熱度大減，這或許不是讓人太意外的結果。值得一提的是，在地球另一端的印度，區塊鏈開發人員仍是最受歡迎的職缺。

機器人工程師也分為硬體與軟體兩種面向，LinkedIn聲稱，軟硬體兩種需求都在持續攀升。（Owen Beard／Unsplash）

溝通技能、協同團隊更重要

儘管技術人員是職場上最受歡迎的對象，LinkedIn列出的15大興起職業中，高達半數與工程師、開發人員有關，一些無法被AI取代的技能，如溝通能力、協同作業與創造力也有越來越重要的趨勢。

客戶成功專員（Customer Success Specialist）是需求最高的非工程師或開發人員職務，這項職位需同時掌握軟硬技能，在熟悉技術的同時，擁有管理客戶關係、協助達成目標的能力。

在麥當勞、Uber，以及百年企業嬌生接連取消行銷長（CMO）時，另一個職位正悄悄誕生，那就是「營收長（CRO）」。在行銷與業務的界線越來越模糊時，營收長開始橋接銷售與行銷，協同兩個團隊以更敏捷的形式推動成長。

自動化越來越普及時，溝通、協作等軟技能也變得更為重要。（Austin Distel／Unsplash）

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