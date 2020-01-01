【子彈筆記】適用於管理時間及自我反思　學習整理個人化手帳技巧

新一年伊始，你已為2020年設定好新目標了嗎？想目標能順利達成，你或許需要一個小幫手——Bullet Journal（子彈筆記）。近年子彈筆記紅遍全球，不少人將它視為一個時間管理、計畫和反思的有效工具，而且設計非常個人化。如果你對子彈筆記有興趣，不妨看看下文了解其用法。

Instagram上有不少人分享自己的子彈筆記，大家可以看一看，獲取靈感。（ig@journalwithkate）

在Instagram 上輸入「Bullet Journal」，你會看到470萬則相關帖文，子彈筆記看起來大多都色彩繽紛，內頁以不同圖案、膠帶裝飾，而紀錄目標及進度系統亦不太一樣。剛開始了解這個手帳時，你可能會覺得它雜亂無章，不知道該如何入手。

看到這裏，不要被子彈筆記嚇怕，只要學懂它的使用方式，便可以利用精簡的系統規劃生活，令你更有效率，並達到個人和職業目標。子彈筆記的內容包括每日計劃、月曆、日記、長期計劃、目標追蹤等不同部分，可以按個人的需求予以增減。

子彈筆記的示例：（按圖了解）

+ 10 + 9 + 8

子彈筆記的設計者Ryder Carroll表示，初入門的人可以先找出個人挑戰及目標，以及想想子彈筆記如何幫助你。一旦有了想法，便可以建立適合自己的系統和設計方式。

以下是子彈筆記的基本內容：（按圖了解）

1. 【索引】

此部分位於筆記本的前面，用作目錄，其中包含不同系列的頁碼和符號鍵，可以隨時更新。

2. 【未來日誌】

此四頁跨頁是一年概覽日曆，內含未來事件、目標和長期任務，可添加生日、旅行計畫和假日。

3. 【每月日誌】

這兩頁的跨頁包括每月的月曆，以及一個任務頁面，當中包括該月要處理的事項。你亦可以添加其他每月追蹤頁面，例如飲食、健身、財務或書籍日誌。

4. 【每日日誌】

這是你的日常待辦事項清單。

子彈筆記是百分百自訂的手帳，你可以按個人喜好調查內容及分類。（Emma Matthews/Unsplash）

如果你對子彈筆記靈活的格式感到不知所措，Ryder Carroll建議由製作每月日誌開始，你可以安排日常職責的優先順序，以實現每月目標，如儲5000元、與家人外出玩樂、花4小時學習西班牙文、做4次瑜伽等。如果可以的話，可以同步製作每日日程，仔細記錄每天的工作及時間分配。

為了節省時間，你可以學習一下子彈筆記的官方符號，方便一目了然地查看內容的類別。

· 任務：• · 事件： O · 注意事項（事實、想法和觀察）：— · 優先： * · 靈感（口號、見解和想法）：！

透過每天更新子彈筆記，訂立長期和短期目標，你可以愈來愈了解自己的需要和真正關心的東西，並學會擺脫分散你注意力的事。即使你沒有藝術天份或美感也不用擔憂，Ryder Carroll指，子彈筆記重要的是功能而不是形式，不管你的子彈日記是什麼樣子，它如何令你更有動力，及有效地推動你走向目標更重要。

（資料來源：Good Housekeeping）

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