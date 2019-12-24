【理財】培養自律、全面了解支出　家計簿儲蓄法連日本主婦都用

還有數天便踏入2020年，相信很多人也會回顧2019年初訂立的目標，以及訂立來年的新計劃。如果你想在新一年儲更多錢，不妨參考一下日本Kakeibo儲蓄方法。

每周或每月完成 Kakeibo可以令儲蓄成為你日常生活的一部分，同時讓你有機會反思和改善財務狀況。（GettyImages/VCG）

Kakeibo（發音為Kah-keh-boh）是日文「家計簿」的意思，是日本第一位女記者羽仁元子（Motoko Hani）於1904年發明，並在日本女性中推廣開來。當時的日本女性多為家庭主婦，負責管理家庭的收入和支出。Kakeibo的出現，幫助女性更好地運用家中的收入，以及支配剩餘的金錢，賦予她們財務決策的控制權。

雖然現今社會狀況與當時不同，大多女性亦有自己的工作和收入，不過，Kakeibo的儲蓄技巧，仍然值得我們參考。

Kakeibo 的使用方法很簡單，從制訂月度預算開始，寫下你的收入和支出。你需要問自己4個問題：（按圖了解）

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1. 我每月的收入有多少？記錄你每月正職以及兼職（如有）的收入

2. 我想存多少錢？設定一個可行的目標，之後再一步步提升，如果目標太不切實際，反而難以執行

3. 我花了多少錢？Kakeibo將支出類別細分為 4 個範疇：

生存：必要的費用，如住宿、雜貨、醫療等 文化：文化活動所產生的費用，如閱讀、電影、戲劇、音樂會等 可選：您不需要但可以選擇做的事情，例如外出用膳、和朋友一起喝酒等 額外：生日慶祝，維修、更換家電等意外開支

你可以配合個人的生活方式，設定適合的支出範疇，例如如果健身與你的生活比文化更相關，便可以以此取代文化範疇。

4. 如何改進？你在哪些方面花了太多錢？下個月你將改變什麼？每周和每月查看每個支出類別，了解你可以削減的地方，以節省金錢。

Kakeibo令人們放慢腳步，以平靜、有節制的方式認真思考需要購買什麼。（GettyImages/VCG）

明智地消費 可以削減35%開支

Kakeibo這是一個簡單的財務日記方法，不需要應用程式、數碼技術，或複雜的數學計算，便可以追蹤你的收入和開支，找出隱藏和不必要的使費，幫助你明智地消費，管理家庭及個人財務。財經博客Moni Ninja稱，這個方法可以幫助人們削減35%開支。

《簡單家計簿：日式省錢藝術》一書的作者千葉（Fumiko Chiba）在書中指出，「我們的社會做什麼事情也很快速，買東西和付款也非常方便快捷，Kakeibo令我們放慢腳步，以平靜、有節制的方式認真思考需要購買什麼。」當你使用Kakeibo時，就會明白「存錢就是把錢花得好」。

建立理財及儲蓄習慣可以培養自我意識和自律心態。（GettyImages/VCG）

品質比數量更重要

在花錢之前，想想你是需要還是想要。當你不能胡亂花錢時，自然會將注意力轉移到你真正需要的東西上，並思考它們帶給你的價值，很多時候，物品的品質比數量更為重要。

如果你一直嘗試不同的儲蓄或理財方法，不妨一試Kakeibo，它可以呈現全面的財務狀況，令你更清楚需要在哪些地方改進。除了錢的問題，它還可以培養自我意識和自律心態，令你在新一年更懂得為自己負責。

（資料來源：Ladders,dailymail）

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