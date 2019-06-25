【理財】只用一個戶口、沒自動付款　10個破壞財務計劃的魔鬼細節

2019年不知不覺已過了一半，看看自己的銀行戶口，你的儲蓄進度是否合乎預期呢？如果成功按計劃進行，那就恭喜你了，但如果進度嚴重落後的話也不用灰心，趁機會再次檢視自己的理財及消費習慣，一定可以找到超支的原因。

日常習慣、財務目標、對金錢的態度都非常影響你的理財計劃。（資料圖片）

每個人的消費及儲蓄習慣自小已形成，不過能否把理財計劃實踐，很多時候還是受到外在因素影響。外國財務專家財務專家Tiffany Aliche便在《讀者文摘》的專欄內表示，日常習慣、目標、對金錢的態度都可能會破壞你的理財計劃。

避免中招的十個理財陷阱（按圖了解）：

1. 【將所有金錢存入一個戶口】 將金錢分開存入至不同戶口是儲蓄的最簡單方法。打工仔可以在出糧後將需要儲起的收入存入儲蓄戶口，再將每月的需付的帳單費用轉到支出戶口，其餘的金錢就可供平日使用。這個方法可以避免自己花光應儲起的金額。（資料圖片）

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（資料來源：Reader's Digest）

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