做義工有助職場上位？　6大好處助開拓人脈及鍛鍊技能｜自我管理

就業市道疲弱，部份打工仔得面對減薪、停工、縮短工時甚至是裁員被解僱的現實。為免手停口停，很多人都努力搵工求職，以求盡快重返職場，或是尋找當兼職或炒散的機會以維持生計。但與此同時，打工仔們也不妨參與一些義工活動，因為它除能協助有需要人士外，說不定對你的搵工都有幫功。

看見受助人得到滿足，義工會感到幸福，亦會肯定自我價值。(傅出愛義工團FB照片)

Me generation？

這是一個me generation（自我的時代），每個人都以自我為中心。要另花時間關心其他人？唔好玩啦，自己都未搞掂！不過，世界上很多成功人士依然相信一句哲理明言，就是：「一個只關心自己的人，就只能成就小事。」

其實，關心別人，以至整個社會並不是純粹無私的行為，多關心自己以外的世界，你也會在過程中獲得內心的回饋，對自己的生活及心靈都帶來正面影響。例如以下6個就是做義工或能為職涯帶來的好處：

6個做義工對職業生涯的好處（按圖放大）：

+ 9 + 8 + 7

1.建立新技能

做義工的時候，可以培養新的技能，例如領導能力，而且領導能力是在任何一個工作範疇都可用得上。

2. 擴展人脈

做義工時認識的新朋友，說不定就是介紹工作給你的貴人。跳槽、升職的機會就是這樣得來。

3. 樹立正面形象

做義工的人通常給別人熱心、可靠和有奉獻精神的形象。搵工或者爭取做一個項目的時候，也許就默默為你在老闆心中加分。

4. 感覺有更多時間

2012年一項研究發現，奉獻時間在別人身上，比起無所事事或用時間在自己身上，更令人感覺自己有寬裕的時間。

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+ 4 + 3 + 2

5. 提高幸福感

看見受助人得到滿足，義工會感到幸福，亦會肯定自我價值。同時和受助人之間建立微妙的聯繫，減少孤獨感。一個較幸福的人，工作起來也會有更大衝勁。

6. 培養責任感

助人是一個無私的行為。（如果不是為了自己得益才幫人的話）幫人的過程讓義工學懂放下自己，為更大的事去貢獻，承擔社會責任。讓人發現，原來自己也不太自私。同樣的心態也可投放在工作中。當上司發現你比以前更有責任心，自然會將更多機會交給你。

選擇義工活動原則

如果你也想嘗試成就一件大事，或是讓自己在職涯以至人生中都有點改變，可以繼續看看6個選擇義工活動的原則。

6個選擇適合義工活動的原則（按圖放大）

+ 9 + 8 + 7

1.善用已有技能

當你運用最擅長的技能幫助他人，你會獲得很大滿足感。同時受助人也能得益最多。

2. 建立新技能

如果有一些技能還沒熟練，做義工時運用該技能就是讓你「磨利刀」的好機會！寓學習於助人，善用時間，一舉兩得！

3. 同事圍爐

為甚麼不組織一支公司的義工隊？與同事一齊為社區貢獻，比起飲飲食食更可以建立深厚的感情。這也是一個向上司、同事展示技能的好機會。

4. 跳出框框

假設一個星期坐足辦公室五日，做義工的時候可以考慮親親大自然。義工會接觸到一個平時接觸唔到的世界，擴寬眼界，為生活帶來一點不一樣。

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5. 擴展人脈

如果到社區組織做義工，就可以認識多點鄰舍。例如西營盤的組織Localhood一樣，該組織由印度藉前銀行家成立，致力讓西區的外籍人士融入社區，互相幫助。組織不泛香港人和不同國籍人士參加，透過做義工他們都認識到不同文化的朋友！

6. 增進親友感情

做義工的一個迷思：如果我用時間來做義工，不就少了時間和家人朋友相處嗎？Why not both?例如2019年颱風山竹來襲，就有不少一家大細到將軍澳幫忙剷泥沙，樂也融融之餘，一家人同心為一個目標努力，或會促進感情。

話咁「義」

義工種類很多：改善社區、探訪活動、照顧動物、免費補習及興趣班、與興趣相關的義工等。有興趣人士可以上網搜尋「義工」，即見各個政府及民間團體的義工配對網站。疫情過後，相信社區中心職員亦很歡迎市民走進中心尋求做義工機會！

資料來源：Fast Company

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