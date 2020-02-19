【職場健康】在家做運動、避開酒精　11個方法助保持心理健康

在武漢肺炎疫情下，社會氣氛不明朗，在公要擔憂公司生意未如理想，或被迫放無薪假，甚至出現裁員危機；在私要四圍撲口罩、清潔用品、日用品等，不少打工仔心情都非常低落。 不過，要對抗病毒，除了注意個人衛生及有強健體魄，良好的心理健康亦非常重要。

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎持續，香港目前確診個案已達57宗。市面口罩、清潔用品，以至廁紙等日用品供應不足，出現有錢都買不到的情況，大家盡量避免出街或進行消閒活動，心情難免大受影響。此外，不少公司為減輕成本，要求員工放無薪假，甚至擔心被裁員，自然令人蒙上陰霾。

不過，長期心情低落有機會影響身體健康，病魔更容易「偷襲」！以下11個建議，可以幫你改善心情，提升士氣和動力！（按圖了解）

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1.足夠的睡眠

睡眠不足是情緒和心理健康不佳的主要原因之一。如果你經常覺得疲倦、脾氣暴躁、缺乏動力或遲鈍，可能是睡眠不足。由今天開始早點上床睡覺，在睡前減少使用電話等電子器材，可以幫助你更快入眠。

2.吸收陽光

日光量的多少會影響所謂幸福賀爾蒙「血清素」的分泌。疫症下不少人都寧可留在家中，你可選擇在平日有陽光時坐在窗邊吸收日照，如在周末外出，可去一些較少人的郊外地方曬太陽，伸展筋骨。

3.摸摸小狗小貓

一份2019年7月刊登於《科學快訊》的研究指出，只要撫摸動物10分鐘，即有助於緩解壓力。如果你感到太大壓力，不妨花一些時間與自己的寵物玩耍，或是到流浪動物收容中心做義工，享受與毛孩一起的時光。

4.騰出時間做喜歡的事

如果你長時間工作或應付很多壓力，騰出時間做喜歡的事，不論是運動、看書、看電影、編織、唱歌等，都可以令你保持積極的心情，並有所思考和期待。

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5.減少自我批評

我很醜、又胖、又沒有一技之長、工作表現又不理想，批評自己很容易，但這些聲音往往令自己愈來愈負面。嘗試以積極的態度取代消極的態度，找出解決問題的方法，而非一直自怨自艾，很快你便會看到生活的改變。

6.定期反思

透過寫博客或日記，記錄你引以為豪、感激和想要提醒自己的事情。你會發現，安靜地寫作可以令你更了解個人想法，以及平息顧慮。

7.鍛煉身體

現時去人多的地方有一定風險，不過這也不是不做運動的借口。你可以在YouTube搜尋不同類型的家中運動影片，每周定期鍛煉幾次，有助減少抑鬱和焦慮。

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8.避開酒精

不少打工仔被工作及生活壓力折磨，以為可藉飲酒減壓，不過，有醫生指出，酒精會令血液的酒精濃度逐步升高，血清素下降，如飲酒過量更會造成沮喪、失落、無力、失眠等問題。

9.進行身體檢查

每一至兩年進行一次身體檢查可以令你更了解身體狀況。如果你因為身體情況感到不知所措或過於焦慮，那便去看看醫生，進行檢查，獲取專業和客觀的意見，有事治病，沒事不用自己嚇自己。

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10.與家人和朋友保持聯繫

為減低感染武漢肺炎的風險，很多人都取消和家人朋友的約會。不過，經常一個人在家很容易產生孤單的感覺，你可以善用FaceTime、Skype等方式與家人朋友見面聊天，令你獲得情感上的支援。

11.吃得健康

偶爾的放縱不會破壞你的心理健康，但長期吃垃圾食物會令你感到精神不佳和遲鈍。每餐均衡飲食，吃有營養的食物，特別是天然完整、未經加工的全食物，可以為身體補充所需，更有動力面對挑戰。

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