【Home Office】冗員、擦鞋仔無所遁形　4個公司文化或因疫情改變

新冠肺炎疫情已持續一段時間，隨之而來的，就是香港有史以來最廣泛的Work from Home安排。隨著這段長時期的Work from Home，積習多年的辦公室文化將被改寫。事實上，很多老細尚未留意到這一點。我們作為打工仔的，不如就趁這個契機，由下而上改變辦公室文化。

Home Office可改變的4個辦公室文化（按圖了解）：

+ 7 + 6 + 5

1. 取消不必要的會議

公司開會，對於大部分打工仔來說可說是每天最難受的部分。漫長而進度緩慢的會議，被迫聽其他同事報告與自己無關的工作，強裝留心的聽老細異想天開的偉論，令一眾打工仔受盡煎熬。

隨著Work from Home的開始，大部分這類低生產力又浪費時間的會議都被取消，改為單對單的向直屬上司報告工作進度。在疫情過後，大家可以向老細建議繼續這種直接快捷的工作報告方式，取代冗長而又低效能的會議。

2. 由工時制轉為責任制 自己安排工作時間

對於非前線工作的打工仔來說，最辛苦的莫過於早上要迫車趕返工；lunch前肚子餓到打鼓，卻要守著公司規矩準時出入；完全不在狀態卻要假裝工作，哪管只是坐在座位上等時間過。Work from Home把這套規律完全打破，打工仔的工作由釘在座位上的工時制，轉為由上司派單，然後由打工仔自己安排進度，總之可以準時交貨便過關的責任制。

在疫情過後，這些非前線工作的打工仔可以向老細「拍拍心口」，應承所給予的工作都會準時交貨，最重要的是給予自己多一點肉身上的自由。當老細發現給予你的工作你無論在辦公時間做，或者帶回家做，都會把它「死掂佢」的話，自然會給予你更大的肉身自由度，讓你自己安排自己的工作時間。

把握機會跟老細證明工作自由度與效率不一定是有直接關係的，讓自己有更多空間安排工作細節，說不定效果會更好。（Shutterstock）

3. 滅絕擦鞋文化 令「老屎忽」無所遁形

大家都清楚知道，「老屎忽」之所以可以在公司橫行無忌又「射波」，其中一度板斧就是他們的擦鞋功力，能夠討得老細的歡心。隨著Work from Home的開始，他們無法面對面接觸得到老細，自然難以施展他們的擦鞋功力。老細判斷員工表現那把尺，也由工作實力加表面功夫，轉為純工作實力。在這情況之下，「老屎忽」憑藉擦鞋功夫所掩飾的「推、側、閃、避、射」行徑便無所遁形，公司回復以工作實力贏取好印象的正軌。

4. 杜絕埋堆文化 無需為迎合同事帶上假面具

職場中令人最辛苦的其中一個地方，就是同事之間的埋堆文化。對於喜歡獨來獨往的人來說，活在這種文化之下，被逼戴上假面具迎合別人，可說是比死更難受。Work from Home，以至於回復返辦公室上班後要分開lunch的安排，都給了這些獨行俠一個契機，解開需要埋堆的枷鎖。

結語

每一件大事發生都會帶來一些轉變。至於轉變是轉向到那一個方向，其實都是事在人為。作為打工仔的，不妨藉著Work from Home這一個契機轉變辦公室的文化，令自己工作得更加舒適。

相關文章：【失業】公司大洗牌有危亦有機？ 解僱潮下潛藏3個上位機會

+ 3 + 2

相關文章：【失業】市道疲弱為何依然忙碌？ 拆解老闆三個階段心理變化

+ 6 + 5 + 4

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！下載網址：https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O