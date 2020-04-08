職場是一個社會縮影，要處理的不僅是公務，還有很多意想不到的事情。老細搶功勞、空降黃馬褂、同事喜歡了自己……要在忙碌工作之餘再費心神處理這些事情，實在教人疲累啊！

以為返工只做份內事？天真！很多職責外的事情都等着你處理呀！（Shutterstock）

返工從來不只是做「份內事」這麼簡單，你說，在僱傭合約上哪有幫上司處理私人事務、應付求愛同事和跟空降的「黃馬褂」共事等的職責呢？

有些事情明明不是自己惹回來，但結果總是搞着自己，若然不想往後的職場日子不好受，遇到以下7種棘手情況便應好好處理。

如何處理7種職場棘手情況？（按圖了解）

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1. 【上司搶功勞】

當你完成了一個項目並取得好成果，但上司完全當成是自己一個人的成功。如不想和他正面起衝突，可以在開會提及該項目時強調「我們的XX項目」，或是在檢討報告中仔細列明自己的貢獻，令他意識到你在意他的說法，也可令老闆及同事知道你的付出。

2. 【黃馬褂同事】

當公司突然空降一位同事或實習生，而對方的身份比較有權勢，可能是老闆的親朋好友，他們覺得自己根本不需要為看似簡單的工作付出任何努力，甚至因而增加了你的工作量。和他們溝通，直斥其非只會引起反效果，甚至會有人「篤背脊」。

你可以嘗試與他們溝通，讓對方知道你了解他們的處境，承認他們的才能，並鼓勵他們了解這個角色的職責和要求，以便能夠向前邁進，為晉升到更高職位做好準備，或許能燃起他們對工作的熱情。

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3. 【被迫處理老闆私人事務】

如果你不是老闆的秘書或助手，但卻天天被委派處理他的私人事務，例如幫他拿乾洗衣服、預訂餐廳、甚至是幫他的子女做功課等。你可以試著和老闆冷靜地交談，表達你渴望參與更多重要的、與工作相關的專案，並提醒他這些額外的「工作」會影響你對原本工作的投入度。

4. 【同事杯葛你】

如果你的同事都杯葛你，反駁你所說的一切，並尋找任何機會，讓你在上司面前看起來很愚蠢和沒有效率。

若你不知道自己被杯葛的原因，可以嘗試找一個看似較「中立」或是較易接近的同事問問原由，若最後還是找不到原因，或根本是他們毫無根據地「玩針對」，那麼你只能做好自己，盡本份完成工作，若情況太嚴重，可能要考慮轉工，畢竟為工作而影響心理健康並不值得。

5. 【同事穿著不當】

不同工種都有特定的穿著指引，一般來說莊重得體即可。有些剛踏入職場的新鮮人或許對此不夠敏感，會穿著不合時宜衣服上班，如低胸衫、爛牛仔褲、人字拖等。

你可以私下與那位同事溝通，提醒他們花多點心思在衣著打扮上，特別是一些要見客的崗位，如衣著不得體，可能會讓人不那麼重視他們，或者低估他們的能力。

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6. 【老闆或經理想加你Facebook好友】

有些行業要求你與公司的人做朋友，但對於某一些行業來說，這並非必要。在職場上有太多的計算、猜疑，很難像沒有利益關係的人一樣交心。

如上司或老闆想你Facebook好友，你可先裝作收不到，忽略這個請求，直到他們詢問你，你可以自然地回應指自己只讓家人和非常親密的朋友了解你的私生活。

7. 【同事對你示愛】

如果你對對方也有好感，這自然是一樁美事，不過，如果你對對方沒有感覺，那便要在私下清晰地向他說出你的取態。若你的態度含糊不清，只會令對方有錯誤的期望和幻想。

此外，你亦可減少二人在工作以外的接觸，以免大家尷尬。如果對方繼續滋擾你，令你難以招架，可向上司或人力資源部同事反映，看看如何處理。

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（資料來源：Ladders）

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