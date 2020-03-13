【理財】儲起8成收入、一分一毫沒父幹　27歲百萬富翁靠10招慳錢

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27歲的你，手上有多少儲蓄與資產？理財，不僅是一門學問，一個技巧，也是一種生活態度，懂得善用及管理財產，就能在享樂及穩健保障之間取得平衡。美國有位沒有父幹的青年，多年來靠自己一套理財及慳錢方法生活，至27歲時更已賺得第一桶金（說的是100萬美元，約港幣780萬元），究竟他是如何做到的呢？

CNBC早前有報道，指美國27歲青年Todd Baldwin在2年前的身家已突破100萬美元（約780萬港元），現時年收入更達30萬美元（約238萬港元）以上，經了解，才知這位來自單親家庭的年輕人與妻子的生活原來是非常節儉，例如，他手上只戴著價值12美元（約93.6港元）的橡膠結婚戒指，每月只花25美元（約195港元）買食物。究竟他是如何可以如此「慳家」地生活呢？

托德和妻子都非常慳家，二人每月都會儲起8成收入，希望在35歲時成為千萬富翁。（Todd Baldwin Instagram）

Todd在報道中指，他目前平均每月收入約20萬港元，分別來自房地產租賃、保險銷售工作及當神秘顧客所賺取的額外現金。當中房地產的收入佔最大部份，因他和妻子擁有六處價值超過400萬美元（約3,120萬港元）的出租房地產，每年的租金約為46萬美元（約358萬港元），即每月3.8萬美元（約29.8萬港元）。扣除按揭付款、稅收、保險等支出後，他們每年賺大約15萬美元（約117萬港元），即每月約12.5萬美元（約9.7萬港元）。

不過說得仔細一點，Todd其實不是「租屋」，而是靠「租房」，把每間臥室都出租給不同人來賺取收入。他說，這需要做很多前期工作，包括帶潛在租戶睇樓、確保室友個性互相配合、確保每月按時支付租金等，「剛開始的時候，我每天工作16小時，為了達到今天的目標，我們不得不犧牲。」他希望在60歲前擁有6000套公寓，並如此計算：「平均每人1,500美元（約11,700港元），即每月900萬美元（約7,020萬港元）。」

「雖然我們的資產有七位數字，但並沒有做大多數人想像中百萬富翁會做的許多典型事情。我們非常節儉。」Todd說。

Todd Baldwin慳錢實錄（按圖了解）

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托德由單身媽媽撫養長大，小時候的生活影響了他的理財思維。看著媽媽艱難地打4份工，努力養活3個孩子，他長大後不想經歷同樣的經濟壓力，所以於12歲便開始工作。他第一份工作是鏟糞，時薪3美元（約23.4港元），從那一刻起，他就決心要賺幾百萬美元。

即使Todd現時已不愁吃喝，生活舒適，但仍保持著節儉的習慣。他戴著12美元（約93.6港元）的橡膠結婚戒指，和妻子共用2009年購入的福特私家車，每月更儲起8成收入，因為他有一個更大的目標——希望在35歲時凈資產達到1,000萬美元（約7,800萬港元）。

托德透過做神秘顧客省下不少外出用餐的費用。（Todd Baldwin Instagram）

他表示，自己不會在消閒娛樂上花錢，因為他找到了一邊娛樂一邊賺錢的方式。他在大學開始當神秘顧客，那時他第一次和妻子約會，「我想帶她出去，但我沒有錢，所以開始研究獲得免費食物和免費娛樂的方法。」

自此之後，不論是在餐廳吃飯、去超市購物、看電影，甚至是參觀酒店和賭場時，他都會獲得報酬，「到目前為止，我賺了3萬多美元。當神秘顧客最好的地方是，我們本來就會外出吃飯、看電影，只是現在還會得到報酬。」多虧了神秘顧客工作，他和妻子每月只需花25美元（約195港元）買食物。

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他解釋，有很多企業想知道員工的表現以及市場對其產品的反應。「因此，這些公司聘用神秘顧客公司，尋找像我這樣的合約員工，作為普通客戶到他們的公司購買產品或服務，然後向他們報告，過程並不費時。」

Todd又表示，他不會把錢花在不必要的銀行賬戶費用或信用卡卡數上。他一共有13張信用卡，除了善用信用卡迎新計劃賺取現金回贈，他亦從不積累欠款，以避免罰金。

Todd花錢十分謹慎，在消費前一定會先考慮清楚，尤其是金額較大的時候，「我和妻子想在未來幾年建立一個家庭，我曾經打算買一輛SUV（運動型多用途車），大約需60,000美元（約46.8萬港元）。」不過，在計算後，他們決定把這筆錢轉用在別處，「我們用了60萬美元（約468萬港元）買了一套出租房產，現在房產現金流每月有4,000美元（約3.1萬港元）。最後，租金收入會足夠我買喜歡的SUV。」

托德坦言，他和妻子在20歲出頭的時候，犧牲了很多時間、假期，希望在打好經濟基礎後，往後的日子可以過得更舒坦。（Todd Baldwin Instagram）

Todd唯一會揮霍的時候，是花在妻子身上，不過，由於妻子比他更節儉，所以他們很少揮霍。「幾年前，我花了500美元（約3900港元）買了一個名牌錢包給她，但是，她立即將它拿去百貨公司換了一個60美元的錢包（約468港元），然後我們將差額拿去投資。」

他指，房地產資產為他帶來了很多收入，但是，為了節省錢也擱置了很多樂趣，「在20歲出頭的時候，我們犧牲了很多時間、很多假期和大多數人在20多歲時做的有趣的事情。現在，我們正處於一個可以退後一步享受它的時候。我們當然想周遊世界，我想買Tesla跑車，希望在30歲時會有更多樂趣。」

（資料來源：CNBC

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