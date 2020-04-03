在講究效率的今天，科技雖然可以協助處理很多工作，但你又有沒有想過，這種「高效率」的生活方式，其實是會對我們的大腦帶來傷害呢？ 有專家指出，現代人的生活方式會削弱神經路徑，減弱思維能力，令人變得愈來愈笨。

（GettyImages）

當我們談及健康，我們常常會花很多心思和時間去關注身體各部位，卻不太關心大腦是否健康。其實，要擁有真正的健康，絕對不能忽略我們的大腦，畢竟記憶、思考、推理、決策、語言、身體活動等通通都與大腦有關，如果想將個人的生產力提升至最高水平，從而改善大腦健康，便需要調整以下6個日常習慣。

影響大腦健康的6個習慣（按圖了解）：

+ 16 + 15 + 14

1.【多任務處理】

現代人生活已不能脫離智能手機，不論是發短信、電子郵件、看Instagram、安排行程、聽歌、拍照、找路等等，大部分你需要的功能基本上都能在手機上找到，而且更能同步處理不同事情。

麻省理工學院神經學家、注意力不集中專家厄爾·米勒（Earl Miller）指，我們的大腦沒有很好地連接到多任務功能，當人們認為自己是多任務處理（multi-tasking）時，他們實際上只是非常迅速地從一個任務切換到另一個任務，而且每次這樣做時，都會影響認知能力。

多任務處理也會增加壓力激素皮質醇的產生，以及引發人體的「戰鬥或逃跑反應」，這可能過度刺激你的大腦，導致出現意識模糊或混亂的思維。

2.【資訊超載】

我們每日在社交媒體、新聞通知、工作電郵等收到極大量的資訊，如果不進行管理，有機會令大腦受不必要的過度刺激而導致壓力及決策疲勞。

倫敦格雷舍姆學院前心理學客座教授葛籣·威爾遜（Glenn Wilson）在其研究發現，當你試圖集中精力完成某項任務的同時，一封電子郵件在收件箱中尚未閱讀，可以令你的有效智商降低10%。

為了提高大腦的效率，我們應該善用有效的工具和設置來過濾資訊，例如關閉一些不必要的通知、在專注工作時將手機設定至飛航模式等，幫助大腦忽略不必要的資訊。

相關文章：【職場健康】在家做運動、避開酒精 11個方法助保持心理健康

+ 19 + 18 + 17

3.【久坐】

身體缺乏活動與心臟病、肥胖、抑鬱、癡呆症和癌症等慢性健康問題有關。根據《比較神經學雜誌》的一項新研究，久坐會改變大腦中某些神經元的形狀，代表不活動與精神衰退之間存在聯繫。

我們應採取工作時站立、適度步行等措施，即使每次僅10分鐘也好。如果長期坐著，即使之後再做較高強度的運動，也不足以抵消長時間坐著的有害影響。定期的體力活動可以增加大腦化學物質，促進更好的記憶和學習。

4. 【螢幕時間太多】

面對面的互動習慣正日益被電子工具所取代，人們花在網上的時間比以往任何時候都多。然而，整天看屏幕會傷害你的眼睛、耳朵、頸、肩膀、背部、手腕和前臂，還會干擾睡眠質素。有專家指出，過多的螢幕時間對智力和情感幸福都有負面影響。

缺乏真正的人與人互動，會限制大腦建立更好連接的機會，也會導致孤獨和抑鬱，影響大腦健康。密歇根大學的一項研究發現，即使每天只與另一個人交談10分鐘，都已能改善記憶力和認知能力。雖然在今天完全不使用電子產品是不可能的，但我們可以盡量減少螢幕時間，例如使用軟件限制使用社交媒體的時數。

相關文章：【紓緩失眠】因煩躁、焦慮難入睡？ 即用「478呼吸法」助安眠

+ 2

5.【耳機音量太大】

不少人在聽音樂時都喜歡調高音量，令自己完全浸淫在旋律之中，隔絕外界的聲音，有如身臨其境，不過，如果不斷地大聲播放音樂會損害你的聽力。這不僅僅與耳朵功能有關，事實上，老年人的聽力損失會引致大腦問題，包括阿茲海默症和腦組織喪失。

想測試耳機是否太大聲，你可以將耳機調校至平日的音量，將它放置在一隻手臂的距離，如果你仍能聽得清楚播放的音樂，便要調低音量。此外，一定要讓耳朵定期休息，不要長時間戴上耳機。

6. 【睡眠質素差】

很多人都有睡眠不足的問題。睡眠不足會減慢你的思維、損害你的記憶、注意力、判斷力和決策，並阻礙學習。來自賓夕凡尼亞州大學醫學院的研究團隊便曾以小老鼠進行實驗，發現長期睡眠不足會導致 25% 腦細胞死亡。

每晚7至8 小時的良好睡眠對於刺激新連接和大腦生長至關重要。如果你有失眠問題，應盡量堅持規律的睡眠時間、避免在睡前玩手機、停止攝取咖啡因、冥想等，以改善睡眠質素。

如果你關心大腦健康和思維質量，便要學會照顧你的大腦。改變可以提高你的記憶、學習、精神恢復力和大腦的整體健康。

（資料來源：Ladders）

相關文章：久坐床上工作傷腰椎 治療師提供3個在家工作坐姿建議｜職場健康

+ 2

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！下載網址：https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O