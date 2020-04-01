【理財】財務指標不只買樓？　15件事年輕人認為經濟獨立時可負擔

投身社會工作後，不少年輕人已明白何謂經濟壓力：雖已開始有賺錢能力，但同時亦要負擔百物騰貴的生活開支，有時人工與儲蓄分分鐘「唔夠使」，要靠借貸或借卡數度日。
的確，要在年輕時達致財務自由或經濟獨立並不容易，不過換一個角度來說，究竟經濟能力要到哪個程度，大家才會覺得滿意呢？
對許多人來說，實現經濟獨立是他們生活中的一個巨大里程碑，但真正的財務獨立對不同的人來說，是意味著不同的東西。（GettyImages）
如何理解經濟獨立？
美國虛擬銀行First Internet Bank（FIB）早前訪問了2,000名千禧一代，了解他們對個人財務知識的信心，以及如何看待經濟獨立。結果調查發現，許多人從他們的第一份工作中獲得經濟信心，例如受訪者平均在第一份工工作6個月後才對繳付銀行帳單感到自在。
對於年輕人而言，經濟獨立的首要指標是能夠支付租金或按揭貸款，其他指標包括支付水電費（45%）、食物（43%）、交通（40%）和互聯網（36%）。不過有趣的是，70%的千禧一代認為，就算仍在享受家庭手機上網計劃，他們仍認為自己是在經濟上能獨立。
財務獨立時能應付的15個項目（按圖了解）：
10大財務壓力來源
從調查可見，雖然「支付帳單」佔了成年後財務壓力來源的一大部分，但千禧一代在生活上仍有很多不同方面的的壓力，例如，五分之二的受訪者認為，租第一間住所是主要壓力來源，近三分之一人表示是首次單獨納稅，26%表示申請首筆貸款是成年後令人精神緊張的因素。
千禧一代搬出去住的10大壓力來源（按圖了解）：
雖然每個人都會經歷類似的成長過程，不過，一些千禧一代認為他們的朋友更善於「成人化」，25%受訪者表示，他們認為同齡人在追蹤他們的財務狀況比自己好，67%的人不認為自己對個人理財知識「非常有信心」。
欠缺金融教育
有人認為，除了修讀商科的學生外，年輕人缺乏正規的金融教育，甚至不少修讀文、理科的學生在畢業後對理財、投資等方面可謂一無所知，以至他們在理財的路上多次「中伏」，影響經濟獨立。
據此調查的結果所見，73%的人希望自己能接受更好的個人理財教育，79%的人同意高中課程中應該開設個人理財課程。此外，33%寧願削減三角學、代數等課程的時數，以換取增設個人理財課程的機會。
10大年輕人想用來換取修讀理財課的科目（按圖了解）：
如果你也在追求經濟獨立的路途上跌跌碰碰，不要太過憂慮，很多人也和你一樣，只要及早將金錢壓力轉化為學習理財知識的動力，相信你會慢慢摸索到適合自己的理財方法。以下一些理財建議，亦可能對建立基本理財知識有幫助：
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（資料來源：Ladders,New York Post）
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