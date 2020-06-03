胡亂消費全因工作蠶食人生？　7大徵兆反映生活失平衡｜自我管理

很多人希望生活可做到work life balance，其實認真一想，工作本應只屬生活的一部分，但對很多打工仔來說，這一部份卻往往是最霸道，要生活其他大事統統要讓路的存在時，這是健康的生活模式嗎？

錢又不是賺得多，人生卻只窮得剩下工作，你甘心嗎？（01製圖）

「還可每晚煲劇、打機，怎算生活不平衡呀？」的確，不排除很多人是有惰性的，但換個角度來說，若人生已習慣被工作主導，閒餘是要從上床休息的時間中擠出來說，這是偷懶還是可憐呢？

一個人就算沒病，也不能忽略亞健康的狀態，同樣地，打工仔就算沒被過勞擊至崩潰，也要當心自己的生活是否已出現失衡。若發現自己有以下其中一種（甚至多種）的徵兆，便要當心生活是否已由工作主導，身心出現你未必察覺得到的壓力。

生活失衡的7個徵兆（按圖了解）：

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1. 走幾步的心情也沒有

就算你本來就沒定時做運動的習慣，也總有想外出走走，隨便逛逛街散個步的時間吧！若然當你連這「行幾步」的心態也失去時，便要留意自己是否已被工作迫得喘不過氣，想放鬆身心的時間都沒有，或是身體已疲累不堪，連多走幾步都覺得是一件體力吃不消的活動。

2. 比平常花多了金錢

就算早已規劃了每月支出金額，怎卻發現理財計劃仍是有意無意地被打破，這除因定力不足外，也可能是工作壓力太大，鬱悶無從渲洩，結果只得透過消費來麻醉自己。

很多人都知道胡亂消費是不應該的，但當生活總是不由自己主導時，或許只能藉「購買」這個行為，證明自己在生活中仍有些許的話事權（哪些理智上你知道你根本不應該這樣花錢）。

3. 經常查閱電郵、社交平台

工作再忙時，也慣常每隔分鐘就查看電郵，或是掃掃電話看看朋友在社交媒體上有甚麼更新？

這種FOMO（fear of missing out）狀態正反映出生活大部份時間都被工作佔據，令你在失去正常面對面或實時跟親朋接觸的機會，結果只得藉不斷檢查電話（及給予回覆）來欺騙自己原來跟他們還是保持着聯繫。

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4. 不注重飲食

對（無論是自願還是被迫的）工作狂來說，工作就是生活中的第一位，其他事情都屬次要，就算是吃飯這回事，亦以「快、方便」為選擇原因，結果所吃的當然是不太健康的快餐，或是只吃幾塊餅甚至吃也不吃。

間中吃少一餐半餐的確不會令你營養不良，但長期如此的話，不僅有礙健康，更會令你難以分辨究竟是為生活而工作，還是為工作而生活。

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5. 成為「不回覆」慣犯

你未必是很討厭那些同事或客戶，怎麼卻總是遲遲不回覆他們的電郵或訊息呢？或許，重點不在「回覆」這個行為，而且你想逃避與他們繼續對話，甚或是連帶而來更多的工作及責任。

回覆人家可能只花費你2分鐘，但當你覺得整個人生都被工作擠壓時，你害怕的是隨時要承受更多你推不掉的壓力。

6. 已很久沒有放假

周末2天的休息已足夠叉滿電，為下個周一至周五的工作奮鬥？認真工作不是壞事，但有必要讓自己連從工作中抽身一、兩星期的機會也放棄嗎？

別再以為公司或同事沒有你就不行，你上次病倒請2天病假，團隊有因此而停止運作嗎？無法從工作中抽身，或許只是你一廂情願的想法。

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7.暗中否認人家的歡樂

每當朋友或同事分享生活中的小樂趣及嗜好時，若你心中有暗忖人家，甚至認為人家懶散或沒目標才會因這少少安逸而高興時，你當下該反思的該不是人家有多幼稚，而且你是否已忘卻了work life balance究竟是甚麼一回事。

人家可以在周末遊山玩水，每夜打完《動物之森》還是足夠睡眠時間，不一定是他們無心工作，也可能是他們懂安排時間及工作有效率，然而窮得只剩下工作的你可沒看得清楚，甚至還察覺不到自己已很久沒為工作以外的生活笑過。

為時未晚

若你發現以上7點正好用來描述你當下的人生，也許你應好好反省自己的人生在哪裏出了錯。窮得只剩下工作的人生很可悲，可悲在你再怎努力，公司也不是會屬於你，更甚的是公司可以隨時把你裁掉，令你頃刻「一無所有」。

但謹記一點：人生是有很多可能的！當你察覺到自己是個不折不扣的工作狂時，正正也是開始出現轉機的時候，只要你慢慢學習用更有效率的方法工作，另一方面則提醒自己在工作以外的人生仍有很多樂趣可以追尋，你便會漸漸發掘到更多生活的意義。

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