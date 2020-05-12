朝9晚6只得半小時專心工作？　10大技巧助進入心流狀態｜自我管理

心流，即是極度專注的狀態，你有曾在工作時達到這境界嗎？ 很多打工仔在上班時都不專注不集中，結果得靠加班來完成工作，其實不如參考《Google人不疲倦的工作術》，學學Google人是如何提高專注力吧！

Google精英致力提高專注力。(arty_nyc/unspkash)

甚麼是心流狀態？

要提高專注力，第一件事就是要想辦法進入心流狀態（Mental Flow）。心流，是由匈牙利的心理學家Mihaly Csikszentmihalyi於1975年提出的，他指「心流是特別的精神狀態，當人極度集中時，效率和創造力提高，更會忘記時間、忘記飢餓及忘記所有不相關的身體訊號。」

簡單而言，進入心流即是完全集中在所做的事情上，不受外界或雜念干擾。根據美國記者及作家Steven Kotler博士的研究指，每個人在一日工作時，平均只有5％的時間能進入心流狀態，即是說，若大家一天工作8小時，其實只有約30分鐘的時間是能極度專注。

Steven Kotler推論，如果8小時工作中有15％時間可以進入心流狀態（即90分鐘），那這樣的工作生產力便會比只有5％的時間進入心流的生產力多上2倍。但問題來了：我們如何才能進入心流狀態呢？

據《Google人不疲倦的工作術》一書指，互聯網企業Google的辦公室就提倡員工使用以下10個方法幫助自己提升大腦專注力。打工仔如果願意改變個人及團隊工作時的小習慣，應能更容易進入心流狀態！

10 個Google精英提升專注力的方法 (按圖放大)

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1. 目標明確

開始一項工作前，先問自己「我正在做甚麼？」以及「為甚麼要做這件事？」只要大腦意識到自己為甚麼要做一件事，已有提升專注力的作用。如果再將這件事寫進代辦事項 (To-do list)，效果將更明顯。

2. 思考如何做得更好

定期檢討自己在工作上的表現，已經可以提高集中力。例如玩遊戲機的時侯，我們都要做出不同的決定，做錯決定的後果就是即時輸。因此我們打遊戲的時侯會很集中，不斷想如何決定會更好，以免因做錯決定而輸掉。

換個角度看，工作時也是不斷在做決定，如果定期思考如何做得更好，讓我們意識到行動和結果有關係，就可以提高專注。

3. 打造令人期待的工作

簡單又重複的工作，令人容易分心。可以的話，爭取做「全新、無法估計、複雜」的工作，以讓自己感到有挑戰性而保持專心。即使做同樣的工作，也想辦法欺騙自己的大腦，讓工作看起來是「全新、無法估計、複雜」。

4. 五感思考法

視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺，思考時用上越多感官就越集中。例如思考新意念時，可以一邊寫一邊口噏噏，又或者一邊行路一邊思考。「蘋果教主」喬布斯雖然不是Google員工，但他很多的驚人點子也在散步時思考出來，這也解釋到為何人們在沖涼時靈感如湧泉。

5. 發現並打破常規

當人嘗試找出所做的事的模式時，專注力就會提高，不過當知道了模式之後，就會對之減散注意力。此時，再用心思想如何打破常規，以再次提高專注力。

6. 正念 (Mindfulness)

Google為員工提供了正念與冥想課程， 以幫助員工消除疲倦。不少Google員工每天都會進行10分鐘的正念，透過專注在自己的一呼、一吸，察覺內心的雜念，消除雜念，以提高專注力。

Google 辦公室 (資料圖片)

7. 積極回應同事

星期五Happy Hour一起飲酒是良好溝通的好機會。與同事混熟，可以增加大家的安全感，是是專注投入工作的基礎。「帶給別人好的影響」是Google 職員的份內事。

8. 放低自我

團隊的同事之間有競爭、大家忙著出風頭、邀功的話，就無法進入心流狀態。「犧牲小我，完成大我」既是老生常談，又是Google團隊鼓勵的文化。只有完全放下自己，學會謙虛，以團隊利益為先，才能建立「共同的心理安全感」。

9. 專心聆聽

當對方樂意專心聆聽時，自己才能亳無保留地表達想法。所以，同事之間一起培養專心、認真聆聽別人的好習慣，大家便能敢於分享創新、大膽的意念。

10. 接納同事的意念

同事發表了意念之後如何回應呢？「冇錯！同埋呢……」(Yes, and...) 是Google精英的選擇。無論誰發表了意見都會被接納，能帶給同事安心感，令團隊積極回應，有良好的士氣。即使意念用不上，也能換個角度去討論下一個意念，總比說「唔得囉！」令人容易接受。

心理質素

簡單來說，專注力與安全感大有關係。對工作沒有安全感使你專心，相反，對團隊和工作環境有安全感則更能使大腦專心，產生驚為天人的好意念！

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