無聊本屬有錢人奢侈品？　了解4類無聊助釐清人生前路｜自我管理

編按：疫情持續，學生哥停課、部分打工仔則變成Ｗork from home，相信大家都會有感到無聊的時候。很多人都會覺得「無聊」是浪費時間，但有學者指出，學懂「無聊玩樂」才能夠更投入學習或工作，而且無聊感的出現，可以有助我們選擇合適的工作。以下內容節錄自周淑儀《無聊到底》。

無聊現象

一位挪威哲學系副教授拉斯．史文德森認為：「無聊是近幾世紀一個很重要的現象。以往無聊是貴族的生活狀態，因他們有較多休閒時間。但現在，因科技發達物質豐富的緣故，使社會上不同階層的人也享有更多的休閒時間，更多時間去感受到無聊。雖然沒有人能準確地無聊的演變過程，但可以肯定的是網絡活動的普及，使人的無聊發展得比以往更廣更快，甚至影響世界上的每一個人。 」

挪威哲學系副教授拉斯．史文德森指出，科技發達使現時不同階層的人都享有更多悠閒的時光。（Glenn Carstens/Unsplash）

回想起我的第一段無聊時光，應該是中一中二的時候。當年每逢暑假，就愛晚上偷聽收音機，每當聽到DJ深情地說話，及很感情的歌曲，當下我就會聯想一下自己將來的愛情故事。有時甚至代入歌曲中而哭泣。當然有人會形容這就是少年無愁強作愁，但我會形容這是我無聊地漫遊內心世界的成果。記得當時的我會獨自看天空中的星星，在同自己傾心吐意。當然也有找朋友煲電話粥，無無聊聊地傾東傾西。回想起當時的無聊善感，也會徊心微笑。

不知你第一段無聊時光是何時？是怎樣過的？

當一個人感到無聊的時候，也是去漫遊內心世界的機會。（《小時代》劇照）

「無聊狀態」的類別

無聊（Boredom）是一心靈狀態，到此境界的人都是因為感到外在環境枯燥乏味，又或者覺得有點厭煩、無意義，想與外界減低接觸。情形就似當我們應接不暇地回應上司和客人的不同需要時，我們或會不斷地做，但心裏感到無聊，及不知道為什麼做這些。如果常常身不由己，我們的專注力下降，百無聊賴，較容易犯錯。日子久了，或會失去動力及方向感。為了逃避沉悶境況，一般人會即時做一些有趣的事如上網或發白日夢等。但有趣的事往往很短暫，所以他們一般會不斷轉變做不同的有趣事。

外國研究「無聊」已經接近一個世紀，但對「無聊」情感定義仍然是很難找到清楚界定。一些學者只粗略地將「無聊」狀態分為以下兩種，一是「一般無聊」狀態，即是因精神疲倦而進入無聊狀態。就如我們每天坐上八小時在電腦前工作，我們或會感到沉悶而進入無聊狀態暫避。

無聊也可以分成是「一般無聊」和「深層無聊」兩種。（《當你沉睡時》劇照）

而另一種是「深層無聊（hyperboredem）」狀態，就如我們在同一地方工作數年，工作平淡，與身邊的人沒什麼爭執，也沒什麼驚喜。當我們每天對生活沒什麼期盼，也沒什麼反感，這種既沒有不滿，亦沒有投入生活的狀態，就很容易使人感到生活既沒刺激，亦沒不滿的無聊狀態。想要改變，也不知該如何改變。多數人也不懂描繪此狀態，只是以不同的活動如打機，做運動等去逃避這種感覺。

一位社會學者馬丁。杜勒曼（Martin Doehlemann）曾將無聊分為四種：

+ 21 + 20 + 19

（1）情境性的無聊 （2）厭倦性的無聊 （3）創新性的無聊 （4）存在的無聊

（1）情境性的無聊

當我們等人、等車或坐車時，感覺沒什麼必要做，心靈和思想上也有空間，這段時間或會出現無聊感。在1926年，英國的心理學家A.Hudson Davies在《英國醫學雜誌》指出進入情境無聊狀態，是因人精神或心靈上疲勞，沒法集中注意力的狀態。另一位研究人類行為學家Berlyne（1960）認為，無聊感出現是因個人的內在專注力不足。原因可能是他們主觀地覺得四周環境太單調，而產生無聊沉悶感。

當我們等人、等車或坐車時，感覺沒什麼必要做，心靈和思想上也有空間，這段時間或會出現無聊感。（Mariel Rodriguez/Unsplash）

其實我們或多或少也曾感覺過「情境性的無聊」。我愛坐地下鐵時，看看車廂內不同的人在作什麼。近年最多見到的境象就是，一些衣着斯文的上班族會專心地看手機iPhone；年輕一些的就愛聽着Headphone在打PSP。當然也不少得一些只是發呆地看着車廂中的電視的人。這或許就是各人無聊的方式，各式其式。總之就是找些較輕鬆的事做下就可以消除這種無聊。又或者透過想像，發白日夢，來改變情境帶來的沉悶乏味，回復精神，過渡沉悶的境況。

（2）厭倦性的無聊

當我們不斷做仔細或重複做同樣的工作時，就容易失卻對此事的熱忱及目標，就較易進入厭倦性的無聊狀態。就如學琴的過程，身邊有不少朋友長大之後才學琴，但每當要練琴時，就會出現厭倦的感覺，則在練習時會想左想右，沒法集中精神練習。有時需要練習一會後稍作休息，待回復精神狀態，方可繼續。

當我們不斷做仔細或重複做同樣的工作時，就容易失卻對此事的熱忱及目標，就較易進入厭倦性的無聊狀態。（Elijah M. Henderson/Unsplash）

有外國研究指男性比女性更容易感無聊，可能是因男性較愛追求外界刺激事物。就如前一陣子，Google香港街境剛上網，我老公第一時間叫我一起觀看，但當時是晚上12時30分了。由於他實在太興奮，故沒理會是幾點鐘也找我分享他的發現。這樣並不奇怪，奇就奇在我身邊朋友的老公，也是如此。我發現男士一提到外間的有趣事，就會喋喋不休，但一旦提到人際的事，他們大多有厭倦性的無聊表情，則沒什反應，講東講西。而女士則剛好相反。

外國亦有研究發現，學歷高但任職職位相對低的人，亦有較強的厭倦性的無聊。我想情形就似一位大學教授，到一間小學任教，這種大材小用的狀態，也許會使人感無聊萬分。

最近有一則有關社交網站Facebook的報導，也很能表明休閒娛樂活動也會引起厭倦性的無聊。有網友指Facebook上的無聊玩意，阻礙了他與朋友的真正溝通或過其他生活，故他們決意註銷了自己的Facebook帳戶。他們形容最初註銷了Facebook帳戶時，感覺好像與世界斷了聯繫，常記掛那些即時更新。後來他們才明白自己根本沒必要花那麼多時間，去知道上百人在幹什麼。現在他們有更多的時間與朋友接觸及看書、放狗。

最近有一則有關社交網站Facebook的報導，也很能表明休閒娛樂活動也會引起厭倦性的無聊。（Austin Distel/Unsplash）

其實，這種透過建立自己部落、分享相片、和網友談天論地或玩小遊戲的網絡活動，的確可增加生活的樂趣又可與別人保持聯繫。但要緊記，這種不用太花腦筋又不花錢的活動，也能使我們的精神不知不覺地溜走了，使我們不知不覺地感覺厭煩，對生活更感不滿足。

近年，我輔導不少年青人，聽到他們或多或少在哀鳴「生活只是努力讀書，學琴補習？」可能他們因做得太多重覆而不感樂趣的事，很早就出現厭倦性的無聊狀態，如無心向學，只想待在家中休息，看電視等。他們大多不是成績不好的學生，他們只是不知努力學習為的是什麼，於是乎索性什麼也不做，只在想着自己想作什麼。

其實，這種透過建立自己部落、分享相片、和網友談天論地或玩小遊戲的網絡活動，的確可增加生活的樂趣又可與別人保持聯繫。（JESHOOTS.COM/Unsplash）

了解自己厭倦性的無聊，並學習適當地滿足了「無聊玩樂」的需要，才能較易投入學習，要讓父母及年青人明白這道理，實在十分難。但如果這些“無聊玩樂”的慾望長期被抑壓，就會使他們沒心機去完成其他正經的事。

生存在世上，不多不少也會為不同的事物而努力追求。正如美國心理學家馬斯洛（Abraham.H.Maslow 1908–1970）認為人有五個層次的需要：

（1）生理需要 （2）安全需要 （3）愛與歸屬的需要 （4）自尊的需要 （5）自我實現的需要

現今香港物質豐富，多數人在第一二層的需要也得到滿足；反而多數人就在第三層愛與歸屬中得不到滿足。當我們想追求的東西得不到時，我們常徘徊在放棄與追尋的掙扎狀態。這時候厭倦性的無聊感就出現，引導我們去尋找所缺失的東西。

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+ 5 + 4 + 3

（3）創新性的無聊

「創新性的無聊」是來自我們要面對一些新挑戰，新任務或新環境，又或當接任了某項任務，但又沒有能力能做好時，我們一般也會感無聊及不知所措，結果多數是找無聊事去逃避面對此挑戰或任務。

如近年，發現身邊不少的朋友或學生，為了保持自己的競爭力，不斷增值，好適應社會的要求。在一年接一年地學習，他們有感讀書很無聊，但又無奈地去讀。之前看到一項調查，指出不少香港年輕人擔心讀完書後找不到合適的工作，而心感不安無奈。他們的出路一是漫無目的地繼續學習。又或者待在家中，以互聯網去無聊消遣，從而舒緩心中的不快及無奈。

很多香港年輕人有感讀書很無聊，但又無奈地去讀。（Steinar Engeland/Unsplash）

他們或會覺得讀書與工作也無所為，因兩者也非他們想要做的事，但他們想做什麼？學什麼？他們也不知道。就在這種沒法下定決心的狀態下，創新性無聊感就出現，好使他們搞清楚自己想怎樣。當然有時我們為了生活，只好在社會上暫選一個身分，好讓自己可繼續尋索可發揮的地方。無論是以正職或是業餘方式去試一些新工作，心中難免有點不確定或不知前路之感。這種無聊狀態，也會使人不敢以身體力行方式去嘗試新的路向。如果他們因欠缺勇氣去創新，而依循舊方式生活，日子久了他或會因工作欠缺刺激及滿足感，而再度陷入無聊之中。

我記得早年在一間會計公司作暑期工，上司只是安排我處理一些核對的工作，由於這種工作對我來說十分沉悶。當時每天就找方法去解悶同時又能完成工作，當然在不太集中的狀態下做核對工作，常常出錯。當時常被上司提點。上司在我離職時，問我：「將來想讀什麼科？」我話：「唔知，可能會試下會計。」她二話不說又話：「你不好選讀會計啦！你受不了悶。」當時我感訝異及有少許不忿她睇死我。之後當然沒有選讀會計，亦發現原來自己真的受不了核對的沉悶。

有時我們為了生活，只好在社會上暫選一個身分，好讓自己可繼續尋索可發揮的地方。（Jesús Rodríguez/Unsplash）

原來無聊感的出現，可以有助我們選擇合適的工作。後來才發現不少朋友或年青人，也有此經驗。在做某種事情時，明明覺得沉悶及沒趣，但因旁人覺得好就勉強自己去適應一段時間，若仍覺沉悶乏味，才會找其他合適自己的工作。在轉變的過程中，可能會出現因創路而來的無聊感，但當找到合適的工作定位，這種無聊感就會減少。

（4）存在的無聊

當我們進入了深層無聊狀態（hyper-boredem），亦即「存在的無聊」狀態，情況就難處理很多。因有深層無聊的人，會感到人生漫無目的，無所為追求什麼，也無興趣與別人溝通，對好多人與事也無所為，什麼也覺無意義。由於進入深層無聊狀態的人，不是因外在環境的一時不快，而是來自他們內心對人生各種側疑。當他們對身邊的人和事不斷尋問有何意義時，但又不能即時找到答案，日子一日一日地過，他們內心的不滿足也日增，他們或會更往內心深處去思想人生為何，這種狀態就是存在的無聊。

有深層無聊的人，會感到人生漫無目的，無所為追求什麼，也無興趣與別人溝通，對好多人與事也無所為，什麼也覺無意義。（Maria Teneva/Unsplash）

精神分析學家奧托·費尼謝爾（Otto Fenichel）在1951年出版的《思維的組織與病理學》（Organization and Pathology of Thought）中，描述這種深層無聊狀態是由於人的生存願望及內在驅動力受到抑制，就會導致明顯的無目標感，而感到「極度無聊」。他指出有這種無聊狀態的人，較易感到生存沒意義，生活厭煩，對身邊的人或事也欠缺投入和熱心，他們不太有興趣去了解四周環境或自己的將來。

這種無聊狀態如聖經裏〈傳道書〉作者的描述：

虛空的虛空，虛空的虛空，凡事都是虛空。 人一切的勞碌，就是他在日光之下的勞碌，有什麼益處呢？一代過去，一代又來，地卻永遠長存。日頭出來，日頭落下，急歸所出之地。 風往南颳，又向北轉，不住的旋轉，而且返回轉行原道。江河都往海裏流，海卻不滿；江河從何處流，仍歸還何處。 萬事令人厭煩，人不能說盡。眼看，看不飽；耳聽，聽不足。 已有的事後必再有；已行的事後必再行。日光之下並無新事。 〈傳道書〉作者

這裏很細膩地描寫當人到了深層無聊地帶，或會看到生活循環的無奈，體會到人生的虛空的狀態，這種內心深處的無奈及空洞，的確很難以做某些事去消除它。

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《無聊到底》封面。（突破出版）

書名：《無聊到底》 作者：周淑儀 出版社：突破出版

【本文獲「突破出版」授權轉載。】