【上司關係】升職上位不一定靠擦鞋　10大理由免奉承變自作自受

作為打工仔的大家常有一個疑問：究竟是擦鞋重要一點，還是工作能力重要一點？事實上，不少打工仔骨子裏都不願意去擦鞋，但又礙於大環境不得不去擦鞋，造成內心衝突。 今天半宅職薯就給大家十個不去擦鞋的理由，讓大家可以在符合自己價值觀的情況之下為大局著想，踏踏實實地工作。

為奉指上司而讚得他天上有地下無，到底是好是壞？（《金秘書為何這樣》截圖）

首先我們給擦鞋下一個定義：擦鞋是指一些阿諛奉承，沒有建設性的討好上司說話和行為，當中蘊含虛假的表情和句語，不理實際情況地迎合上司，違反內心意願又對事情沒有幫助。

10個給自己不擦鞋的理由如下（按圖了解）：

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1. 擦鞋會令上司錯判形勢

上司老細要設計出正確策略，必需要接收到正確的資訊。如果只給予與上司喜歡聽的資訊而不告知全部事實，最終只會令上司錯判形勢，帶領團隊走向錯誤方向。

2. 擦鞋說話浪費大家時間

只顧討好上司老細而沒有實質內容的對話，只會浪費大家的時間，浪費寶貴的工時，對組織團隊沒有任何貢獻。

3. 擦鞋令上司難以聽到忠言

忠言逆耳，如果大家只顧討好上司老細，維持自己在上司老細心目中的形象，而不進諫忠言的話，從另一個角度來說也是一種失職。

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4. 擦鞋影響溝通效率

每一個人的時間都有限，「有碗話碗有碟話碟」其實是最直接有效的溝通方式。如果為了令上司老細感覺良好而事事以花言巧語包裝，迂迴曲折地表達的話，只會影響溝通效率，甚至令上司老細曲解訊息。

5. 擦鞋令上司無法自省

一個成功的領袖必須具備自省的能力，而要自省，必須先得到正確的反饋。如果每天面對上司老細時都是說一些討好的鬼話，只會令上司老細沉溺於花言巧語之中，自我感覺良好，無法自省。

6. 擦鞋愧對自己工資

很坦白的說，作為一個打工仔，擦鞋所耗費的精力其實也計算入工作的一部分。如果每天用十分之一的工時去設想如何進行一些無實質生產力的擦鞋活動，那麼便等於浪費了公司給你十分之一的工資。

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7. 擦鞋造成資源錯配

有些上司老細喜歡叫基層下屬為他沖咖啡。無他，如果以基層人員三分鐘的時間能夠換取上司老細清晰的頭腦，這究竟也符合成本效益。但若果你是一位中層人員，每月領取高薪的話，三分鐘的時間成本可不少。從宏觀角度來說，並不符合成本效益。

8. 擦鞋會逼自己欺上瞞下

如果你是中層人員的話，只給予上司老細中聽的說話而不告知事實，上司老細自然會給予錯誤的指示。當錯誤的指示由上而下壓下來，你又要在下屬面前說一遍鬼話去把它美化，最後只會逼自己欺上瞞下。

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9. 擦鞋浪費下屬精力

如果你是一位中層人員的話，你在下屬面前向上司老細表現得阿諛奉承，你的下屬自然會有樣學樣對你阿諛奉承。這說到底也是浪費他們的工時和精力，令他們變得不善生產。

10. 擦鞋會令團隊怨氣積累，最後造成爆炸性破壞

如果你是一位中層人員，只顧討好上司而不好好地把基層員工的怨氣和不滿反映的話，上司老細便無法作出利民政策。這樣高層和基層的矛盾只會日漸加深，最終造成爆炸性破壞。

結語

大家必須留意的是，不擦鞋並不代表要和上司對著幹，也不代表要連禮貌也沒有。作為下屬的，確有責任去執行上司的指令，而不擦鞋的重點，在於不以花言巧語蒙蔽上司，並在於遇到錯誤指令的時候勇於提出修正建議。說得明白一點，就是對事不對人，努力為團隊做出實質的貢獻。

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