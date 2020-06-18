【升職上位】上司是否值尊重？　願認錯不當你是機器用5點判斷

當大家在社會打滾了一段日子，你會發現最值得尊重的老細，往往不是能力最高的老細。作為一個打工的小薯，老細對待下屬的重要性比他的實際工作能力更加高。今天半宅職薯就和大家討論5大最值得下屬尊重的因素，看看你的老細是否值得你尊重呢！

老細是否值得尊重？（按圖了解）：

+ 12 + 11 + 10

1. 勇於承認錯誤

再好的電腦也會死機，再精明的老細也會犯錯。可惜事實是，不少自信心或領導能力不足的老細，在犯錯時都會「死雞撐飯蓋」。無他，因為這類老細內心深處深怕若然承認錯誤，以後便沒法得到下屬的尊重，於是設法把錯誤掩飾美化。

但事實上，勇於承認錯誤的老細更值得下屬尊重。因為懂得自我反省，痛定思痛的人，都有進步的潛質。作為老細的，要有這種態度才能夠帶領團隊不斷改進，精益求精。

開明的老細得人尊敬，因為在他們手下做事，同事不僅有充足的發揮空間，在發表意見時亦更有信心。（Shutterstock）

2. 尊重下屬內心世界

每一個人都有不同的價值觀。但無奈在職場世界中，很多打工仔都要披上面紗，戴上面具，隱藏自己內心的想法以迎合公司的人和事。

其實每一種不同的價值觀都會帶來不同的思維衝擊，當中所擦出的火花往往就是創意的泉源。作為一個老細，如果懂得尊重下屬的內心世界，不但可以令下屬工作得愉快一點，更加可以為團隊帶來源源不絕的新構思呢！

3. 批評點到即止

「人要面，樹要皮」，批評的說話說一次便夠，更要避免公開的說。說的時候也要集中把問題縮窄到事情層面，而不要擴展至個人特質。舉一個例子，如果文件出錯的話老細應該說：「這份文件的語法有些問題。」，而不是訴諸於個人特質的說：「這份文件好像你份人一樣唔見得人！」

另外，下屬通常都十分在意自己在老細心目中的印象，如果老細把下屬的同一件錯事常掛嘴邊的話，那麼便等於把這位同事打落18層地獄，令他覺得自己在老細心目中永不翻身。

就算下屬是力有不逮，也不用時刻都想指責他們的不是，想他們進步，也要給予一點時間讓他們成長吧！（Shutterstock）

4. 當下屬是一個人，而不是機器

曾經聽過一位身為上司的朋友說：「人不是最重要，做事才是最重要！」結果他的下屬很快便雞飛狗走，不是辭職便是求調。

處理事情比處理人事簡單得多。一些缺乏自信心的老細便會把集中力放在處理事情上面，而去逃避處理人事問題，把員工當成是機器使用。但人是有情感、有思想的，老細不把下屬當作一個人去看待，下屬便難以對公司培養出歸屬感，更遑論有情有義。

5. 摺起衣袖體驗前線辛勞

不少老細都有一種潔癖，就是不肯落手落腳去體驗前線的工作。結果是終日躲在冷氣房，想出一些堅離地的指令。

能夠間中摺起衣袖體驗前線辛勞的老細，最能夠體驗下屬實際的工作情況和難度，從而設計出更貼合實際情況的工作流程和指令，對公司上下都是一件好事。

結語

作為打工仔的，薪金並不是工作滿意度的唯一指標，更是老細對待他們的方式。很多老細都忽略了一點，就是自己的一言一行對下屬的情緒牽動甚大。做生意難，帶著一群下屬做生意更難。在這裏我向各位作為上司老細的分享一道簡單法則，就是把每一位下屬都當作一個「人」（而不是崗位或機器）去看待。能夠做到這一點，團體自然有更高的士氣，下屬自然工作得更加開心。

相關文章：【搵工】衰老細總在自吹自擂？ 4大特徵判斷有否跟錯上司！

相關文章：【好老細】思緒清晰、懂感謝下屬 10大指標判斷上司管治能力高低

+ 8 + 7 + 6

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！下載網址：https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O