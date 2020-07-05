【轉工】搵工不被同事識穿5個重點　工作期間收面試來電要點做？

搵工不想被觀察入微的上司及同事察覺，在新工作還沒有著落時，成為他們的話題，甚至被挑剔的對象，最好盡量低調進行。MoneySmart與大家分享搵工時5個注意點，避免露出蛛絲馬跡。

搵工不被同事識穿5個重點（點擊下圖看清！）

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1. 更改LinkedIn私隱設定

搵工時，在LinkedIn難免會突然活躍，像是開始聯絡老朋友和追隨不同公司等。因此，小編建議大家更改LinkedIn私隱設定，令他人看不到大家的舉動。

2. 多穿西裝套裝上班

另外，一直穿休閒服上班的大家，切忌突然某天穿起西裝或套裝回公司。小編明白，大家可能沒時間換衫見工，才出此下策。但其實當大家已開始搵工，即應多改穿西裝或套裝回公司，將這種穿衣習慣成為常態。那樣，即使某天穿上西裝或套裝早退見工，也不會令人起疑。

3. 獨行形象隱藏見工行蹤

每見到年輕同事早退，不少職場老手少不免懷疑：「著到咁整齊又早退，一定見工啦！」不想有上述情況發生？大家可考慮午飯時間見工。當然，採用此方法，大家自需養成獨自外出吃飯的習慣。當這種行為成為常態，用食飯時間見工，自然不再有難度。

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4. 鎮定處理面試來電

一位同事，如果由過往沒有太多電話，卻突然多了電話接聽。且由留在個人座位上的公開接聽，變成經常鬼鬼祟祟地聽著電話，衝離座位傾談，是職場老手，也會認為「我覺得呢個人相當有可疑！」。所以，從開始搵工起，應將電話改為震機。電話響起，要冷靜不接聽，然後裝作去廁所，走到公司其他層數接聽。記著，即使對方Cut線，大家也可以到其他安全的地方，回電給對方。（很多人露出馬腳，在於怕對方Cut線，失去機會）。所以，大家閒時，應多巡巡公司，開發哪些地方，可以安全講電話。

5. 工作繼續認真勿鬆懈

開始搵工，有人少不免無意識地懶散起來，無心工作。這種情況，最易出事。嚴重的，可能連累同事，招上仇怨，最終影響個人在行內名聲。將來轉工需要推薦人時，始發覺無人可出手相助！所以，搵工時，也要時刻提醒自己認真工作。不要抱著：「反正我都走，唔理啦，求其啦！」

總言之，轉工不想被人發現，就需將一些大家會預視到的反常行為，變成自己的慣性行為，即上述的「常態」化。這樣大家即可安全搵工及見工了。

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