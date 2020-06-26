「唔怕神一樣嘅對手，最怕豬一樣嘅隊友」。在職場打滾，最怕的不是挑剔苛刻的上司，也不是麻煩難纏的客戶，而是與你同一陣線，但卻會在不知不覺間不小心把你出賣的豬隊友。今天半宅職薯就和大家分享十項豬隊友的行徑，大家不妨看看自己的隊友中了多少項。

豬隊友10大行徑（按圖了解）：

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1. 爽快應承幫手，轉眼拋諸腦後

工作上很多時都需要分工合作。豬隊友記憶力有限，剛剛完成分工，轉眼便把事情忘記得一乾二淨，連累大家在deadline時無法交貨。

2. 意料不到，低級錯誤

作為同事很多時都需要共同處理一件事。豬隊友往往操心大意，在其他同事意料不到也留意不到的事情上犯一些低級錯誤，例如弄錯信件的地址，看錯日期，甚至在關鍵數字上打多一個0，釀成災難性的結果。

豬隊友未必是你最討厭最想反面的同事，但每事凡經他手，你總會膽戰心驚的感覺…（Shutterstock）

3. 製造問題，越幫越忙

人多好辦事可說是職場上的法則。豬隊友態度熱情，常常會主動提出幫忙。可惜礙於能力有限，輕則錯漏百出要其他人「執手尾」，重則遺失文件或意外刪除重要資料，結果越幫越忙。

4. 口沒遮攔，張揚是非

大公司難免會有一堆一堆的小圈子，每個小圈子都有各自的秘密。豬隊友往往「唔識做人」，口沒遮攔，把一個小圈子的秘密告訴另一個小圈子，令同事之間產生不必要的矛盾，破壞彼此的合作關係。

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5. 客戶面前，暴露混亂

每一個團隊都希望給予客戶美好的印象。豬隊友往往不懂得包裝，心直口快的在客戶面前暴露出團隊混亂的一面。舉例來說，團隊在最後一刻才在混亂中完成給予客戶的方案，豬隊友總不懂得包裝成：「我們在深入考慮各方案之後挑選出最好的一個給你。」，卻直腸直肚的說：「我們內部雖曾有嚴重分歧，但最後總算有一個方案給你。」

6. 過度謙虛，胡亂認錯

每一間公司都不會胡亂認錯，因為認錯意味著退款或賠償。豬隊友真的以為客戶永遠是對的，結果往往過份謙虛，在未弄清楚事情始末，誰是誰非的時候便急急向客人認錯，為公司埋下退款賠償的伏筆。

7. 交易將成，臨門一腳

要sell一個客人購買從來不是易事。豬隊友往往在同事即將達成交易的時候，說一些不適當的說話，例如：「你還未食lunch喎？」、「你不是說你今天約了朋友要準時收工嗎？」，結果令客人感到不好意思，交易告吹。

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8. 意氣說話，如實透露

同事之間總會有批評上司的意氣說話。豬隊友往往分辨不到這些是意氣說話抑或是真正不滿，而向上司如實透露，以為這是促進上下級的溝通，實質上卻造成不必要的矛盾，破壞上司下屬關係。

9. 小薯秘密，發錯群組

不少公司都會出現上有政策下有對策的情況。小薯的對策往往在小薯們的秘密通訊群組中交流。豬隊友往往把訊息發錯群組，把對策直達管理層的手機中。

10. 胡亂打卡，暴露行蹤

打工仔難免有時會蛇王，外出工作為名，到茶餐廳飲奶茶為實。豬隊友缺乏危機意識，在辦公時間內到餐廳打卡並放到社交媒體上，把蛇王行徑公諸於世。

結語

每一個機構都總會有一些豬隊友。豬隊友最令人難以處理的地方就是，他們往往是態度好，能力差，不小心把隊友出賣。要怪責他們，也不知怎樣開口。所以對著豬隊友，我們 最好就是敬而遠之，減少接觸為妙。

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