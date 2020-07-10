【職場技巧】工作嚴重犯錯忌私下極速解決　6個程序助拆彈減傷害

相信大家都試過，發現做錯事當刻一定心情沉重兼難以置信，個心係咁跳之餘仲不斷問自己「點解會咁？點會我會做錯呢件事？而家點收科？」

無論係Send錯Email俾客，報價時報得太低，定睇錯合約條款搞到公司蝕大錢，以上種種其實都可以歸類為「人為過失」，時不時都會發生。雖然一旦做錯就無得返轉頭，但即時採取行動一定會減輕後果。

有人第一時間想收收埋埋博大霧、卸責、逃避責任或者扮唔知，但都只係權宜之計，長遠來講無法解決問題。冷靜啲，不如睇下有咩拆解方法。

即睇工作犯大錯時6個拆解方法（點圖瀏覽）↓↓↓

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1. 避免不動聲色極速解決

犯錯嘅嚴重性可大可小，就算想趁無人知快速解決，呢個方法都未必可以套用到所有問題。何況面對突發情況已經急到一頭煙，要理智作出決定可謂難上加難。更明智嘅做法係嘗試抽時間，策劃適切有效嘅回應。我地明白無人想醜事傳千里，但建議最少向上司彙報，儘可能開誠佈公解釋來龍去脈。係呀，佢地可能會好激氣，不過佢地帶黎嘅見解分分鐘抵消你所受嘅氣。有需要嘅話就搬「人總會犯錯」出黎擋駕，大多數經理都係過來人，總會明白的。

2. 承擔責任，承認過失

用各種方法逃避責任根本避唔到一世，既然已經犯錯，就算只佔小部分責任都要企出黎承擔過失同道歉。假如造成嘅破壞麻煩到好多人，就要向每位受影響人士道歉，可以嘅話最好親自道歉添，充分發揮誠意，令對方覺得貼地，甚至切身處地作出回應，不至於令你太尷尬。呢個時候最忌胡思亂想，要冷靜落黎睇清狀況，明白到發生錯誤實屬無心之失，而家重點係儘快撥亂反正。

3. 為多方考慮

當然唔係指胡思亂想、杞人憂天到胃痛，而係考慮到各個方面，以求照顧到唔同情況。呢一刻係解決問題嘅時候，最理想係預計最好同最壞嘅結果。你要思考各種可以達到最佳結果嘅方式，同時要諗好每個做法，避免導向最壞結果。前文都講過身處突發情況時思路未必清晰，試下搵埋經理或者相關同事傾下，可能有幫助之餘仲俾到其他睇法你。

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4. 即時行動

策劃出解決方法就要全速執行，係咪需要重新審視成個Project、同客戶開會認衰仔、定要即刻打俾律師？無論份工保唔保得住都唔好拖延時間。可能你呢一刻努力制止自己崩潰，好懷疑、好憎自己，但都要收拾殘局，保持專業；最多解決之後再返屋企咬枕頭啦。

5. 振作精神

想理清思緒的話，可以暫時避開風頭。犯錯後覺得尷尬並無問題，不過事發一日之後就好回復正常喇。錯咗就錯咗，第二日可能有人錯得仲嚴重過你，令大家唔記得晒，所以要保持一份自尊。一次錯誤不足以抵消一直以來嘅付出，更加唔可以抹殺你犯錯當日前嘅種種功勞。最後不妨喺適當時機同同事傾返呢件事，笑一笑又係一條好漢。

6. 吸取教訓

唔使多講，當事件已經結束（而份工又保得住）就要反思當初點會發生，着力改善，以免重複犯錯。同時要俾因你而受影響嘅人知道，你已經吸取教訓，唔會再出現同樣錯誤。你會發現大多數人都肯原諒，畢竟教訓都係學習嘅一部分；但亦唔好因此鬆懈，要表現出自動自覺、銳意改善嘅態度。

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