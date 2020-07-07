【溝通技巧】5句說話隨時激到老細嘔血　表達意見應從3大技巧入手

「病從口入，禍從口出」這句說話大家都應該十分清楚。但究竟什麼說話才會闖禍呢？ 大家又可能未必知道。今天半宅職薯就和大家分享五句一秒激到你老細嘔血的說話，大家千萬要留意啊！

激到老細嘔血5句說話（按圖了解）：

+ 17 + 16 + 15

1.

我朋友公司有兩個鐘lunch㗎！

半宅職薯解讀：

把自己公司的福利和其他公司福利比較，等於間接將自己老細和其他老細比較誰更好人。每一個老細都自覺自己是好人，拿他和其他人比較，難免會傷及他的弱小心靈。

2.

老細你out啦！

半宅職薯解讀：

老細就好像一條船的舵手一樣，負責帶領公司走向最佳的方向。當中必須具有前瞻性思維和高瞻遠矚的眼光。說老細out，等於說他不稱職，直接威脅到他的領導地位，他不被激到「彈起」才怪！

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3.

你點做人老細㗎？

半宅職薯解讀：

說得出這句說話，基本上距離被開除的日子都不遠。如果是批評老細的做事手法，老細還可以接受，因為這是在「行為」的層次，但要批評老細怎樣當其他人老細呢？這便是批評更高的「身份」層次，這會深深地傷害老細內心。

4.

老細你知不知前線發生緊乜嘢事呢？

半宅職薯解讀：

當下屬問這樣的問題，老細的反應一定是否認。因為每一個老細都會覺得自己運籌帷幄，掌控大局，而這些究竟也是一個老細的責任。若批評老細不知道前線在發生什麼事，等於批評他無能失職，老細不大反應才怪！

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5.

我哋公司嘅管理有啲唔掂。

半宅職薯解讀：

說得出這個說話的同事，通常都不是處於食物鏈最低層的小薯。老細聽到這句說話之後，必然會想：「那麼你做了什麼去改善公司管理呢？ 你每個月𢭃著人工，卻把責任推到我身上，是不是你的失職呢？」

反映意見小技巧

+ 6 + 5 + 4

上面說了一些把老細激到一秒嘔血的說話，現在就來分享一些反映意見的小技巧，讓大家不至於禍從口出，開罪老細。

1. 把重點放在行為層次

簡單來說就是以事情本身為中心，而不是延伸到決策者的身份或取態。例如你可以說：「午飯的時間安排可以更加彈性」（重點在於制度本身），而不是說：「設立午飯制度的人不知道員工所需」（重點歸咎於設立制度的人）。

2. 先認同出發點，後優化方法

簡單來說就是先認同老細的立場，然後才提出事情本身的優化方法。 這是一種「先認同，後改良」的取態，例如你可以說：「老細的出發點很好，而在實際執行上我有一些微調的建議。」

3. 在批評前先提出解決方法

如果你要指出老細已經out，或者不知道前線的實際運作，那麼你必須在提出批評之前先提出解決方案，告訴老細如何追上時代，以及反映出前線實際運作的情況和改良建議。若只說出批評，卻沒有連帶提出改良的建議，等於把煩惱推到老細身上。

結語

雖然事實上未必是如此，但每一個老細都覺得自己是一個頭腦精明又關心員工的好老細。要向老細反映意見，適宜把意見放在「行為」層次上，而不是「身份」層次上，否則你的老細定必被你激得一秒嘔血，繼而影響你升職加薪的機會。

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